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آبل تكشف عن سماعات بلوتوث صغيرة شفافة هي الأولى من نوعها

العالم الرقمي و Social media

آبل تكشف عن سماعات بلوتوث صغيرة شفافة هي الأولى من نوعها
youtube/UrAvgConsumer
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كشفت آبل عن سماعات لاسلكية صغيرة بمواصفات مميزة ستطرحها تحت علامة Beats التجارية التابعة لها.

وتتميز سماعات +Beats Studio Buds بهياكلها الخارجية الشفافة التي تسمح للمستخدم برؤية المكونات الداخلية كما في سماعات Nothing Ear -1، ولم تقتصر هذه الميزة على هيكل السماعات فحسب بل تعدته إلى علبة الشحن الصغيرة المخصصة لها أيضا.

وتتميز السماعات الجديدة بمقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX4، كما تم تعديل زر "b" الموجود عليها ليكون أكثر عملية ويسهّل عملية التحكم بالموسيقى والمكالمات، فبضغطه مرة واحدة يمكن تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتا، وبضغطتين يمكن تخطي الأغنية للأمام، وبثلاث ضغطات يتخطى الأغنية للخلف، كما يمكن برمجة هذا الزر وفقا لرغبة المستخدم.

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وحصلت هذه السماعات على مكبرات صوت ومايكروفونات أفضل مقارنة بسماعات  Beats الصغيرة السابقة، كما جهّزت بتقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وتقنيات تنقية الأصوات، وتقنيات Dolby Atmos لتحسين الصوت، وخاصية الصوت المحيطي Spatial Audio، ويمكن التحكم بها عبر المساعد الصوتي، فضلا عن انها مزودة ببطاريات تكفيها لتعمل 9 ساعات بالشحنة الواحدة، وحصلت علبة الشحن الصغيرة التابعة لها على بطاريات داخلية تقدم شحنا يكفي لـ 27 ساعة إضافية.

المصدر: ixbit

 

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