منصة "Rutube" الروسية تنتصر في "عيد النصر"

أعلن القائمون على منصة "Rutube" الروسية المخصصة لمشاهدة الفيديوهات أن المبرمجين تمكنوا من التصدي لجميع الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المنصة في 9 مايو الجاري.

وحول الموضوع قال المدير الفني للمنصة، روستيسلاف تشيرناكوف :"في التاسع من مايو الجاري تعرضت خدمة Rutube الروسية لهجمات قرصنة عنيفة بما فيها هجمات DDoS، تم التصدي بنجاح لجميع هذه الهجمات ولم تؤثر الهجمات على نشاط المنصة بأي شكل من الأشكال، ولم ينقطع نشاط المنصة".

وأضاف "ظهر العديد من الهجمات على المنصة، بما فيها هجمات DDoS، لكن تم التعامل معها مباشرة، ودون أن تتأثر وظائف الموقع ودون أي تأثيرات على المستخدمين".

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وكانت منصة Rutube كانت قد تعرضت في 9 مايو العام الماضي لأشرس هجوم DDoS في تاريخها، وتأثر عمل المنصة لأكثر من يومين ، لكن المهاجمين فشلوا في اختراق بيانات المنصة، وتم التعامل مع الهجمات واستعادت المنصة عملها بشكل طبيعي.

وتعتبر " Rutube" اليوم من بين أهم المنصات الموفرة لخدمات مشاهدة الفيديوهات، ومنافسا أساسيا لـ"يوتيوب".

المصدر: فيستي