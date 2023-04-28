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نوكيا تطلق هاتف أندرويد متيناً ومجهزاً بكاميرات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتف أندرويد متيناً ومجهزاً بكاميرات ممتازة
youtube/Tech Spurt
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تستعد نوكيا لإطلاق هاتف جديد مجهز بمواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد وأكثرها عملية.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هاتف X30 الذي طرحته نوكيا العام الماضي، لكنه سيحصل على هيكل أكثر متانة مقاوم للصدمات، ويتمتع بحماية ضد الماء والغبار.

 أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرازا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت يمكن زيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

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وستجهزه نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit

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