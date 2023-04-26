 
مباشر

هاتف جديد من Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

هاتف جديد من Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد
youtube/Pan Channel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v78i

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف جديد زودته بتقنيات تجعل منه أحد أفضل أجهزة أندرويد الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi Poco F5 Pro حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163.7/76.4/7.8) ملم، وزنه 196غ.

أما شاشته فجاءت Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وحُميت بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

هاتف جديد من Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد
youtube/Pan Channel

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adriano 730، ونظام Android 13، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

هاتف جديد من Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد
youtube/Pan Channel
إقرأ المزيد
ميزات جديدة ومفيدة تظهر في التطبيق المخصص للتعرف على موسكو ومعالمها
ميزات جديدة ومفيدة تظهر في التطبيق المخصص للتعرف على موسكو ومعالمها

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا