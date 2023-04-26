ميزات جديدة ومفيدة تظهر في التطبيق المخصص للتعرف على موسكو ومعالمها

أعلن القائمون على تطبيق Discover Moscow أن التطبيق حصل على ميزات وتقنيات جديدة تجعله أكثر فائدة وعملية بالنسبة للمستخدمين.

وتبعا للموقع الرسمي لحكومة موسكو فإن تطبيق Discover Moscow الحكومي الروسي المخصص للتعرف على معالم العاصمة الروسية حصل على العديد من الميزات المفيدة الجديدة، منها تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على تحديد خياراته في الأشياء التي يبحث عنها في المدينة، كما أضيف إلى التطبيق دليل صوتي يعمل حتى في حال كانت شاشة الهاتف أو الجهاز الذكي مقفلة.

RT

وحصل التطبيق أيضا على واجهات استخدام محدثة تسهّل عملية البحث وعملية التنقل بين الأقسام فيه، كما أضيفت ميزات تساعد المستخدم على تحديد الوقت اللازم للوصول إلى مكان معين داخل مدينة موسكو.

RT

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وتبعا للقائمين على التطبيق فإن Discover Moscow بات يوفر للمستخدمين الآن أكثر من 250 جولة افتراضية في أرجاء العاصمة الروسية تظهر له معالم المدينة، كما أضيفت أليه أكثر من 2200 صورة إضافية للمباني التاريخية في المدينة، وصور لـ353 متحفا، وكذلك صور لـ 690 نصبا تذكاريا موزعة في أرجاء العاصمة، ومئات المعلومات التاريخية عن المدينة.

المصدر: فيستي