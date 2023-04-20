روسيا تطرح هواتف وحواسب لوحية عصية على الاختراق

أعلنت شركة "F + tech" الروسية أنها ستطلق هواتف ذكية وحواسب لوحية مجهزة بتقنيات تحمي بياناتها من الاختراق.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "ستطرح شركتنا هواتف R570 وحواسب Life Tab Plus اللوحية الجديدة المجهزة بأنظمة Aurora OS المطورة في روسيا والمصممة لتوفر حماية عالية للبيانات.. شركتنا تريد توسيع نشاطها في مجال البرمجيات والتقنيات من أجل الدخول في سجل البرامج الروسية لوزارة التنمية الرقمية في الاتحاد الروسي، وتطمح لتوسيع اعتمادها على التقنيات والبرمجيات المطورة في روسيا للاستغناء عن التقنيات الأجنبية".

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الذكية الجديدة مصممة للشركات ومؤسسات القطاع العام، ويمكن اعتمادها من قبل المسؤولين وممثلي الشركات الكبيرة، وستجهّز ببرمجيات حماية مضادة للفيروسات من تطوير Kaspersky Lab إضافة لحزمة برمجيات " MyOffice".

إقرأ المزيد

وتبعا للبيان فإن الأجهزة الجديدة ستصنع في منشآت الشركة في كالينينغراد الروسية، وستجهز في المصنع ببرمجيات Aurora OS، والقدرات الحالية للشركة تسمح حاليا بإنتاج 500 ألف جهاز سنويا، ويتم التخطيط لزيادة هذا العدد إلى مليون جهاز بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: فيستي