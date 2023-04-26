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الكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ المنتظر القابل للطي

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الكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ المنتظر القابل للطي
youtube/ TechTalkTV
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سرّب بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف Galaxy Z Fold الذي تستعد سامسونغ لطرحه صيف العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ ستكشف في يونيو القادم عن هاتفين جديدت قابلين للطي هما Samsung Galaxy Z Fold5 وZ Flip5.

وبالنسبة لهاتف Galaxy Z Fold5 فإن الهاتف تبعا للتسريبات سيحصل على هيكل قابل للطي بأبعاد (154.9/129.9/6.1) ملم في حال كان مفتوحا على مصراعيه، وسيكون بأبعاد (154.9/67.1/13.4) ملم في حال كان مطويا، ووزن هذا الهاتف سيكون 245 غ، أي أخف بغرامين تقريبا من وزن هاتف Z Fold4 الموجود حاليا.

ومن المفترض أن يزود الجهاز بمفاصل مطورة، وشاشة Dynamic AMOLED أساسية مرنة ترددها 120 هيرتزا، وسيجهز بشاشة AMOLED خارجية ترددها 120 هيرتزا أيضا.

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وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وستجهزه سامسوغ بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 50 مغابيكسل، وبمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير على الأغلب.

المصدر: 4pda

 

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