خبراء يحذرون مستخدمي أندرويد من أكثر من 60 تطبيقا خطيرا
حث خبراء الأمن السيبراني الملايين من مستخمي أندرويد على التحقق من هواتفهم الآن بحثا عن أكثر من 60 تطبيقا خطيرا.
وتم تنزيل بعض التطبيقات المعنية أكثر من 100 مليون مرة وفقا لـ McAfee.
وأضاف صانعو التطبيقات عن غير قصد مكونات مكتبة (هي مجموعة من البرامج الفرعية تستخدم لتطوير البرمجيات) تابعة لجهات خارجية إلى برامجهم المليئة بالبرامج الضارة.
وعلى هذا النحو، تم تحديث بعضها بينما تمت إزالة البعض الآخر بالكامل من متجر "غوغل بلاي" (Google Play).
ويوضح الخبراء أن ما يسمى بالبرامج الضارة Goldoson قادرة على جمع قوائم بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، بالإضافة إلى سجل معلومات أجهزة "الواي فاي" و"البلوتوث"، بما في ذلك مواقع GPS القريبة.
وقال موقع McAfee: "المكتبة مزودة بوظيفة إجراء تزوير إعلاني بالنقر فوق الإعلانات في الخلفية دون موافقة المستخدم".
وعلى الرغم من أنه ربما تمت إزالة التطبيقات المتأثرة من متجر "غوغل بلاي"، إلا أن هذا لا يحمي المستخدمين إذا قاموا بالفعل بتثبيتها على أجهزتهم، وستحتاجون بالتالي إلى حذفها بأنفسكم.
واستهدفت التطبيقات بشكل كبير الأشخاص الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، لذا يجب أن يكون أي شخص في بقية أنحاء العالم آمنا، ولكن، مع ذلك، ما يزال على مستخدمي أندرويد التحقق من هذه التطبيقات.
وتضم قائمة التطبيقات المتأثرة التي تمت إزالتها من متجر "غوغل بلاي" والتي يجب حذفها:
- Swipe Brick Breaker
- Megabox
- Pikicast
- Compass 9: Smart Compass
- Item mania
- Bounce Brick Breaker
- InfiniteSlice Infinite Slice
- SomNote – Beautiful note app
- GoodTVBible
- UBhind: Mobile Tracker Manager
- Mafu Driving Free
- FSP Mobile
- Audio Recorder
- Catmera
- Simple Air
- Snake Ball Lover
- Play Geto
- Memory Memo
- PB Stream
- Inssaticon – Cute Emoticons
- T map for KT, LGU+
- AOG Loader
- Swipe Brick Breaker 2
- Safe Home
- Chuncheon
- Fantaholic
- TNT
- Bestcare Health
- InfinitySolitaire
- New Safe
- Cashnote
- TDI News
- Eyesting
- TingSearch
- Krieshachu Fantastic
- Yeonhagoogokka
المصدر: ذي صن