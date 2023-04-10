علامات تحذير تكشف تجسس شخص ما على هاتفك!

بينما تسمح أجهزة "آيفون" للأصدقاء والعائلة بتتبع المستخدمين، إذا كان الوصول مسموحا به، فهناك أيضا مجموعة من تطبيقات التجسس المتاحة، وبعضها يفترض أنه لم يتم منحه الإذن.

ويمكن لبعض التطبيقات تتبع موقعك سرا، والاطلاع على محادثاتك، والوصول إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بك وإرسال نسخ من رسائلك أو وسائطك إلى جهاز آخر.

وقد أنتج MailOnline دليلا من مجموعة نقاط حول اكتشاف إشارات الحكاية التي قد يتتبعها شخص ما في كل تحركاتك.

هل ترى تطبيقات غير مألوفة على هاتفك؟

ابحث في مساحة تخزين هاتفك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تطبيقات لا تتذكر تنزيلها ويمكن أن تكون متخفية في صورة شيء آخر، مثل Kaspersky Safe Kids وNorton Family وNet Nanny وQustodio.

هل يحتاج هاتفك إلى الشحن أكثر من المعتاد؟

إذا كانت هناك تطبيقات قيد التشغيل باستمرار، فستستنزف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة.

وإذا لاحظت أن شحن هاتفك ينفد بوتيرة أسرع من المعتاد، فتحقق مما إذا كانت أي تطبيقات مستخدمة مؤخرا مسؤولة.

هل هاتفك ساخن؟

كما هو الحال مع بطارية تستنزف بسرعة، فإن حرارة هاتفك هي دليل على أن التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية.

وإذا لم تكن تستخدم هاتفك حتى وأصبح الجو ساخنا عند لمسه، فقد يكون هناك شخص يتتبعك.

ما مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك؟

إذا كانت برامج التجسس تعمل في الخلفية، فقد يتم استخدام بيانات هاتفك أيضا. وهذا لأن الشخص الذي يبحث في معلوماتك يستخدم اتصال هاتفك لإرسالها إليهم.

وعلى جهاز "آيفون"، يمكنك التحقق من استخدام البيانات على الإعدادات بالنقر فوق صفحة "بيانات الجوال".

لمستخدمي "أندرويد"، انتقل إلى الإعدادات> الشبكة والإنترنت> استخدام البيانات.

ومن هناك، من الممكن تحديد ما إذا كان أي من تطبيقاتك يستخدم كمية كبيرة بشكل غير عادي من بيانات الجوال.

هل حاولت إغلاق هاتفك؟

يمكن أن تمنع تطبيقات برامج التجسس هاتفك من إيقاف التشغيل حتى يتمكن الجاني دائما من الوصول إليه.

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وقد تؤدي هذه التطبيقات أيضا إلى أن يستغرق هاتفك وقتا طويلا بشكل غير معتاد لإيقاف تشغيله.

ماذا عن السلوك غير المبرر مثل إضاءة الهاتف عشوائياً؟

إذا كان هاتفك يقوم بأشياء غريبة في وضع الاستعداد مثل الإضاءة أو تنفيذ الأمر ping دون أي إشعارات، فقد يكون هناك بعض الأنشطة المراوغة التي تحدث.

هل راجعت رسائلك المرسلة؟

إذا كان هاتفك يرسل رسائل نصية لم تكتبها أو ترسلها من قبل، فقد يكون هناك شخص ما يصل إلى جهازك. وينطبق هذا أيضا على الرسائل النصية المستلمة التي لم تكن تتوقعها.

ويمكن لمرتكبي الجرائم استخدام التطبيقات لإرسال أوامر إلى الجهاز مثل التقاط لقطة للشاشة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو التقاط صورة.

هل يعمل التصحيح التلقائي الخاص بك بشكل صحيح؟

هناك شيء مثل keyloggers، برامج التجسس التي يمكن أن تسمح لشخص ما برؤية ما تكتبه على هاتفك.

وإذا كنت تكتب ولاحظت أن التصحيح التلقائي يسيء التصرف، فقد يكون هناك شخص ما يراقب رسائلك.

وإذا بدت لقطات الشاشة الخاصة بك ذات جودة رديئة، فمن المحتمل أن شخصا ما يتتبع جهازك.

كيف يمكنك مسح هاتفك إذا كنت تعتقد أن شخصا ما يتجسس عليك؟

- قم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

- قم بعمل نسخة احتياطية من مساحة تخزين هاتفك ثم أعد ضبط المصنع.

- قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تعرفها.

- عند تنزيل التطبيقات، تحقق من الشركة التي صنعتها.

- قم بتحديث هاتفك إلى آخر تحديث للنظام.

- قم بإزالة أي اشتراكات شهرية لا تعرفها.

- لا تمنح الإذن لجميع التطبيقات لتتبع موقعك - افعل ذلك فقط للتطبيقات الضرورية مثل الخرائط.

المصدر: ديلي ميل