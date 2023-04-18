إيطاليا جاهزة لرفع الحظر المفروض على عمل روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT

قال رئيس الإدارة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية باسكوال ستانزيوني إن السلطات الإيطالية مستعدة لأن ترفع في 30 ابريل الحظر المفروض على عمل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وذلك مع شرط مراعاة بعض الشروط.

يذكر أن السلطة الإيطالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تقييد عمل ChatGPT بسبب انتهاكات في جمع معلومات عن المستخدمين. وأوضحت أن هذا القرار سيؤدي إلى التقييد المؤقت المفروض على معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين. وسيطاول القرار شركة OpenAI الأمريكية المصنعة لـ ChatGPT، وطلبت الإدارة الإيطالية من شركة OpenAI الإبلاغ في غضون 20 يوما عن الخطوات المتخذة لتصحيح الأوضاع، وإلا تفرض عليها غرامة قدرها 20 مليون يورو، ما يعادل 4٪ من حجم مبيعاتها السنوية.

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وأعلن، باسكوال ستانزيوني، في حديث أدلى به لصحيفة Corriere della Sera الإيطالية:" نحن جاهزون لإعادة فتح باب الوصول إلى ChatGPT في 30 أبريل الجاري، إذا كان هناك استعداد من جانب OpenAI لاتخاذ الخطوات اللازمة. ويبدو لي أن الشركة الأمريكية جاهزة لاتخاذ تلك الخطوات".

قال باسكوال ستانزيوني إن الإدارة طلبت من الشركة الإشارة إلى طريقة للتحقق من تقديم بيانات عن أعمار المستخدمين. كما اعتبر أن من المهم أن يتم إبلاغ المستخدمين بوضوح بأن بياناتهم تستخدم لتدريب الخوارزمية.

يذكر أن روبوت الدردشة ChatGPT ذاع صيته بعد إطلاقه نهاية نوفمبر عام 2022 حيث استقطب في أقل من أسبوع مليونا واحدا من المستخدمين. وقد أثار تقليده للمحادثة اعتقادات تفيد بأنه يمكن أن يحل محل الكتّاب المحترفين وحتى أن يشكّل تهديدا لعمليات البحث الأساسية في"غوغل".

جدير بالذكر أن روبوت ChatGPT هو ملكية لشركة OpenAI، التي يعتبر إيلون ماسك أحد مؤسسيها.

المصدر: نوفوستي