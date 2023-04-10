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ZTE تطلق حاسباً لوحياً بمواصفات غير مسبوقة

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ZTE تطلق حاسباً لوحياً بمواصفات غير مسبوقة
youtube/ iXBT.com
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كشفت ZTE عن حاسب لوحي جديد حمل بعض الميزات والمواصفات التي لا توجد في باقي الحواسب اللوحية المتوفرة حاليا.

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها الحاسب هي ميزة عرض الصور بالتقنيات الثلاثية الأبعاد عبر شاشة IPS LCD وقد أتت بمقاس 12.4 بوصة، ودقة عرضها (2560/1600) بيكسل.

ويمتاز هذا الحاسب بأداء جبار وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، كما يعمل بنظام Android 12L.

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ومن الأمور المميزة الأخرى فيه أيضا الكاميرا الأساسية التي حصلت على عدستين بدقة (16+16) ميغابيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، كما جهّز بكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على منفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات للاتصال بشبكات 5G، وبطارية بسعة 9070 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit

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