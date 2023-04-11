روسيا تتوقع أن تنتقل 99% من مؤسساتها الحكومية إلى نظام التشغيل "Linux"

يمكن أن ينتقل الموظفون في المؤسسات الحكومية الروسية بحلول عام 2025 إلى نظام التشغيل "لينوكس" بدلا من نظام التشغيل "ويندوز".

وافترض مدير شركة "شفرة الأمن" الروسية فيودور دبار أن مطلع عام 2025 يمكن أن يشهد انتقال غالبية الموظفين الروس إلى نظام التشغيل "لينوكس" الذي سيحل محل نظام التشغيل "ويندوز" الأمريكي.

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يذكر أن شركة "شفرة الأمن تتخصص في تطوير وسائل حماية المعلومات. وحسب مديرها، فيودور دبار، فإن نسبة أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات الحكومية التي تعتمد نظام التشغيل "ويندوز" ستنخفض نهاية عام 2023 إلى 20%.

وحسب دبار سيكون من الصعب الانتقال إلى "لينوكس" بالنسبة لتلك الشركات التي ترتبط بـ"ويندوز" أنظمتها للحكم في العمليات التكنولوجية أو تطبيقات الأعمال الهامة.

بينما أشارت شركة "شفرة الأمن" إلى أن العديد من الشركات لن تكون قادرة على التخلي تماما عن Windows ، نظرا لأن معظم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تلك الشركات مبنية على نظام التشغيل هذا منذ أعوام طويلة.

ويعتقد الخبراء أن نسبة مؤسسات الدولة والشركات الخاصة التي ستنتقل عام 2025 إلى نظام التشغيل "لينوكس" ستصل إلى 50%.

يذكر أن شركة "ويندوز" الأمريكية رفضت تقديم خدمات الضمان لأجهزة Xbox الروسية واقترحت على أصحابها طلب الخدمات في المواقع التي اشتروا فيها تلك الأجهزة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا