اختصاصي روسي في الأمن السيبراني يتحدث عن تهديد الذكاء الاصطناعي للمجتمع

أعلن الاختصاصي الأمن السيبراني الروسي فلاديمير أوليانوف أن الذكاء الاصطناعي يشكّل خطورة على المجتمع.

وكان فلاديمير أوليانوف يتحدث في مقابلة مع موقع "لينتا. رو" الإلكتروني الروسي، عن تهديد الذكاء الاصطناعي للمجتمع.

وقال إن أحد المخاطر الرئيسية، هي قدرة شبكات خلايا الأعصاب الاصطناعية (الذكاء الاصطناعي) على إنشاء المزيد والمزيد من المحتوى العالي الجودة، بما في ذلك التقارير الإخبارية والأعمال العلمية. وشدد في هذا السياق، على الخطر المتزايد لنشر معلومات مزيّفة.

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بينما قال إن "المخاوف من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وبدئه في اتخاذ خطوات مدمرة لا أساس لها من الصحة، لأنه يجب أن يكون لديه صلاحيات وقدرات من هذا النوع، لذا فإن القيود في هذا الأمر يجب أن يفرضها المطورون"، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي الآن يمكن أن يستخدم لكتابة نصوص مختلفة ومقالات علمية وأخبار.

وقال أوليانوف: "من ناحية أخرى، كلما زادت كمية المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، صعب فهم ما إذا كانت هذه المعلومات قد تم إنشاؤها بواسطة إنسان طبيعي أو إنسان آلي".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بلجيكياً انتحر بعد شهرين من التواصل مع الذكاء الاصطناعي. وفي سياق الاتصال، لم يتدخل محاوره الافتراضي في أي أفكار انتحارية للشخص الذي اعتقد أن الكارثة البيئية هي أمر لا مفر منه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا