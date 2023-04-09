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محرك البحث الصيني Baidu يقاضي شركة "آبل"

العالم الرقمي و Social media

محرك البحث الصيني Baidu يقاضي شركة
Gettyimages.ru Drew Angerer / Staff
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أفادت وكالة "رويترز" بأن محرك البحث الصيني Baidu رفع دعوى قضائية ضد شركة "آبل" الأمريكية ومطوري التطبيقات على خلفية نسخ مزيفة من تطبيقها روبوت Ernie المتاح في متجر التطبيقات.

وذكرت Baidu على حسابها في WeChat بأن Ernie ليس لديها حاليا تطبيق رسمي.

ويوصف روبوت الذكاء الاصطناعي Ernie، الذي أطلقه محرك البحث Baidu في مارس، بأنه الرد الصيني على برنامج الدردشة ChatGPT، الذي تم إنشاؤه في الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا. رو

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