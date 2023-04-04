"بلومبرغ": شركة "آبل" ستجري تسريح موظفين

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" ستقوم بإجراء تقليصات صغيرة في بعض فرق البيع بالتجزئة في الشركة.

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وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الشركة الأمريكية تطرح هذه الخطوة على أنها ترشيد للقوة العاملة وليس عملية تسريح، وقالت إنه تم إخبار الموظفين أن التغييرات تهدف إلى تحسين الدعم لمتاجر الشركة في جميع أنحاء العالم وأن الشركة ستقدم الدعم اللازم للعمال المتضررين.

وأفاد شخصان مطلعان على المسألة، بأن شركة "آبل" تسرح عددا ضئيلا من الوظائف ما يمثل أول تقليصات معروفة للوظائف الداخلية منذ أن بدأت الشركة باتباع سياسة شد الحزام العام الماضي.

وستتخلى الشركة الأمريكية عن وظائف فيما يسمى بفرق التطوير والصيانة، وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الفرق المتأثرة مسؤولة عن إنشاء وتطوير متاجر "آبل" للبيع بالتجزئة والمرافق الأخرى في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي