موقع حكومة موسكو الإلكتروني يحصل على تقنيات تساعد ضعاف السمع في الحصول على المعلومات

أعلن القائمون على الموقع الإلكتروني لحكومة مدينة موسكو أن الموقع سيحصل على تقنيات جديدة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على المعلومات من خلاله.

وحول الموضوع قال النائب الأول في مكتب عمدة موسكو، يفغيني كزلوف :"بحلول نهاية العام الجاري سيحصل موقع (mos.ru) على تقنيات جديدة تساعد ضعيفي السمع في الحصول على المعلومات والبيانات من بعض أقسامه".

وأضاف " الموقع لديه بعض التقنيات حاليا تساعد المكفوفين وضعاف البصر في الحصول على المعلومات، والآن يتم اختيار تقنيات جديدة لمساعدة الذين يعانون من مشكلات في السمع ".

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وأشار كوزلوف إلى "أنه وبمساعدة التقنيات الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح مواقع الويب الخاصة بالمدينة أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يعانون من أنواع مختلفة من ضعف السمع والبصر، وأن الأشخاص الذين لديهم ضعف في السمع غير قادرين أحيانا على استيعاب كميات كبيرة من المعلومات النصية أو الأخبار المسموعة، لذا هم بحاجة إلى مترجم إلى لغة الإشارة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن موقع "mos.ru" سيحصل على العديد من التقنيات الجديدة قبل نهاية العام الجاري لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التي يوفرها.

المصدر: فيستي