ميزة سرية في "آيفون" ربما لم تكن تعلم بوجودها مطلقا!

كشف خبراء عن ميزة غير معروفة في "آيفون" مخبأة بين العديد من الإعدادات على جهاز آبل.

وتمكّن ميزة Back Tap (النقر الخلفي) الجهاز من أداء سلسلة كاملة من المهام التي يمكن تفعيلها بالضغط على الشاشة الرئيسية أو ما شابه ذلك.

وتعد الكاميرا وقفل دوران الشاشة وكتم الصوت ولقطة الشاشة وSiri وأدوات التحكم في مستوى الصوت من بين الوظائف الـ 16 التي يمكن إجراؤها عن طريق النقر على الجزء الخلفي من الهاتف إما مرتين أو ثلاث مرات.

ويمكن للمستخدمين تحديد وظيفتين، إحداهما يتم تنفيذها بنقرة مزدوجة، والأخرى بنقرة ثلاثية.

ولكن، قبل أن تشعر بالحماس الشديد بشأن هذه النصيحة الجديدة المنقذة للحياة، قد يكون من السهل تشغيلها، لكنها ليست سهلة الاستخدام.

وكما اكتشف موظفو MailOnline، كان تشغيل الإعداد أمرا سهلا تماما، لكن النقر المزدوج لتشغيل المصباح أثبت أي شيء غير ذلك.

وإذا كنت تريد تشغيل الإعداد، فاتبع هذه الخطوات البسيطة:

النقر الخلفي - كيفية تشغيل ميزة "آيفون" السرية

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- انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

- توجه إلى الإعدادات.

- انقر فوق إمكانية الوصول.

- انقر فوق اللمس.

- قم بالتمرير إلى Back Tap (النقر الخلفي).

- حدد وظائف Double Tap (نقرة مزدوجة) أو Triple Tap (نقرة ثلاثية)

وتتضمن الخيارات:

- افتح أحد التطبيقات.

- اقفل الشاشة.

- لقطة شاشة.

- صامت.

- قم بتنشيط Siri.

- ضبط مستوى الصوت.

- افتح الكاميرا.

- قم بتشغيل الفلاش.

- ضبط تكبير الشاشة.

المصدر: ديلي ميل