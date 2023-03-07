"وضع واتس آب سري" يتيح لك تحرير النصوص بعد إرسالها!

هل سبق لك أن أطلقت ردا صارخا على "واتس آب"، لتكتشف لاحقا خطأ مطبعيا في نصك؟.

أو ربما تكون قد راودتك أفكار أخرى بعد إعلانك أخيرا عن حبك الذي لا يموت، أو إخبار رئيسك في العمل برأيك بالضبط؟.

لا تقلق، فإن وضع "واتس آب" الجديد الذي يسمح لك بتعديل رسائلك - بعد إرسالها - يمكن أن يثبت الحل لتلك اللحظات المحرجة.

ويعمل تطبيق خدمة المراسلة على تغيير يسمح لمستخدميه بتعديل الرسائل النصية التي تم إرسالها بالفعل.

وبحسب ما ورد، لن يكون متاحا إلا لمدة 15 دقيقة بعد إرسال النص. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل موعد طرحه بعد.

وقد تم طلب التعديل من قبل الملايين من مستخدمي "واتس آب" في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.

وبعد الكشف العام الماضي عن أن الميزة التي طال انتظارها كانت "قيد التطوير"، سيتمكن المستخدمون الآن أخيرا من استخدام زر التحرير.

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وتم اكتشاف الميزة من قبل المحققين التقنيين في WABetaInfo، الذين يبحثون في الإصدار التجريبي للكشف عن ميزات جديدة.

وهناك الآن المزيد من الدلائل على أن الميزة قيد التطوير وقد يتم تقديمها قريبا.

وكشف أحد المطلعين على "واتس آب" عن خطط منصة المراسلة بعد نشر لقطة شاشة مسربة توضح وظيفة التحرير.

وسيسمح التغيير لمستخدمي التطبيق بإجراء تعديل عند الضغط باستمرار على رسالة معينة في التطبيق.

ووفقا للموقع، فإن أي رسالة قمت بتحريرها سيكون لها تسمية تفيد بذلك.

وسيكون لدى المستخدمين 15 دقيقة كحد أقصى لإجراء أي تغييرات بمجرد إرسال الرسالة الأصلية.

ولا يزال التعديل في المراحل الأولى من الإنشاء، لذا قد يقوم "واتس آب" بإجراء المزيد من التعديلات على الأداة.

ولا يزال هناك أيضا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره. والمجهول الأكبر هو بالضبط متى سيتم طرح هذه الميزة لعامة الناس.

بغض النظر، يعد إصدار لقطة الشاشة المسربة علامة إيجابية على أنه سيتم إصدارها حيث يميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من "واتس آب".

لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي "واتس آب" للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولا.

للقيام بذلك، يجب عليك تنزيل "واتس آب" beta على هاتفك أولا.

كيفية الحصول على "واتس آب" beta على "أندرويد"

لتنزيل "واتس آب" beta على هاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى Google Play على جهاز "اندرويد" والبحث عن "واتس آب".

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن مختبرا تجريبيا".

انقر فوق الزر "موافق" ثم انقر فوق "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد الانضمام إلى "واتس آب" beta على iOS أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

كيفية الحصول على "واتس آب" beta على "آيفون"

لاختبار الإصدارات التجريبية من التطبيقات ومقاطع التطبيقات باستخدام TestFlight، ستحتاج إلى قبول رسالة بريد إلكتروني أو دعوة ارتباط عام من المطور والحصول على جهاز يمكنك استخدامه للاختبار.

يتوفر كل إصدار للاختبار لمدة تصل إلى 90 يوما، بدءا من يوم تحميل المطور للبنية.

وهناك طرق مختلفة لتثبيت الإصدار التجريبي، اعتمادا على نوع جهاز آبل الذي تستخدمه.

للتأكد من اتباعك للإرشادات الصحيحة، اتبع دليل "آبل" هنا.

المصدر: ديلي ميل