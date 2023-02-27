كيفية الوصول إلى السجل السري لكل من رفض طلب صداقتك على "فيسبوك"!

بينما يعتقد الكثيرون أن صديقا واحدا في الحياة الواقعية يساوي بقيمته العشرات عبر الإنترنت، لا تزال هناك منافسة للحصول على أكبر قائمة معارف على الإنترنت.

ولكن، سواء كان حسابك مخصصا للعائلة فقط أو كانت أرقام قائمة أصدقائك بالمئات، فمن المحتمل أنك أرسلت طلب صداقة إلى شخص ما على "فيسبوك" ولم يقبله.

والآن، بفضل صفحة سرية، يمكنك رؤية جميع الأشخاص الذين رفضوا دعوتك للاتصال - منذ اللحظة التي تم فيها إنشاء حسابك.

وأدت ما يسمى بقائمة "الرفض'' إلى موجة من الذعر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة لأنها تكشف عن كل شخص قام بإزدرائك وعن فترة تجاهله لك بالضبط.

والآن، ليس هناك مفر من ماضيك المحرج - والذي يمكن الكشف عنه في أربع خطوات بسيطة فقط.

للوصول إلى هذه الميزة من سطح المكتب، انقر أولا على الأصدقاء في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وعادة ما يتم عرضه أسفل زر ملفك الشخصي، والذي يظهر اسمك وصورة ملفك الشخصي.

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وبمجرد فتح علامة تبويب الأصدقاء، ستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق طلبات الصداقة، والتي يمكن العثور عليها في أعلى يسار الشاشة.

وعند النقر عبر الكتابة الصغيرة يمكن العثور على قائمة الرفض المخيفة.

وإذا نقرت على "عرض الطلبات المرسلة"، فسيسحب "فيسبوك" قائمة الطلبات المرسلة المخيفة.

ويمكنك التمرير في وقت فراغك والاطلاع على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضوك أو الذين لم يستجيبوا لطلبك مطلقا.

وإذا كنت تستطيع استيعاب ذلك، فإن إلغاء الطلب سيسمح لك بإرسال دعوة جديدة إلى نفس الشخص وإعادة اسمك إلى أعلى طلبات الصداقة.

ولكن إذا تم رفضك مرة واحدة، فمن المحتمل أنهم لن يقبلوا الطلب في المرة الثانية أيضا.

وإذا كنت تستخدم هاتفا ذكيا، فإن العملية التي يجب رؤيتها مختلفة قليلا. انقر فوق اسماء الأصدقاء ثم الطلبات في الزاوية اليمنى العليا.

وبمجرد فتح الصفحة، ستحتاج إلى النقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، بجوار أيقونة البحث.

وستظهر علامة تبويب أسفل الشاشة وستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق "عرض الطلبات المرسلة".

وبمجرد فتحه، ستخبرك الصفحة بعدد الطلبات التي تم تجاهلها والمدة الزمنية التي أرسلتها فيها.

لحسن الحظ، بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب والهواتف الذكية، يمكنك حذف هذه الطلبات التي تم تجاهلها مما يعني أنك لم تعد مضطرا إلى المعاناة من رؤية الرفض.

ولن تضطر أبدا إلى إخبار أي شخص عن العدد.

المصدر: ديلي ميل