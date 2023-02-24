"سبيس إكس" تطلق خدمة "التجوال العالمي" بتكلفة 200 دولار شهريا

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن إطلاق خدمة "التجوال العالمي" عبر منظومة Starlink التي توفر الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية.

وأشارت صحيفة The Verge إلى "أن سبيس إكس بدأت باختبار ميزة جديدة تدعى خدمة التجوال العالمي أو Global Roaming Service من خلال منظومة Starlink، لتوفير الإنترنت للمستخدمين في أنحاء العالم".

وقالت Starlink في رسالة تلقاها بعض مستخدميها: "تقوم Starlink باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت من أي مكان في العالم تقريبا، خدمة التجوال العالمي ستكلف 200 دولار شهريا إضافة إلى ثمن معدات Starlink الأساسية والتي تبلغ قيمتها 599 دولارا".

وفي رسالتها للمستخدمين أشارت Starlink إلى "أن سرعات الإنترنت عبر الخدمة الجديدة ستكون عالية، لكن وفي بعض الفترات قد ينقطع الاتصال أو تقلّ سرعته، لكن الخدمة ستتحسن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت".

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ونظرا لأن خدمات الشركة غير مطروحة في كل البلدان حاليا، فإن القائمين على Starlink يعملون للحصول على الموافقات التنظيمية لتعمل الخدمة في عدة بلدان إضافية مثل الهند وباكستان وكمبوديا.

المصدر: برايم