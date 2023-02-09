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عدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا يرتفع الى نحو 15.500 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية

تعطل مؤقت لنشر التغريدات على موقع "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

تعطل مؤقت لنشر التغريدات على موقع
Gettyimages.ru
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أبلغ مستخدمو "تويتر" عن عدم قدرتهم على نشر التغريدات من الأجهزة المكتبية أو المحمولة لمدة 90 دقيقة مساء الأربعاء، حيث تلقوا رسالة تقول ، "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

وظهرت للمستخدمين رسائل تقول "لم يتم إرسال تغريدة" و"نأسف لأننا لم نتمكن من إرسال تغريدتك. هل ترغب في إعادة محاولة هذه التغريدة أو حفظها في المسودات؟ ".

ولم يتمكن المستخدمون أيضا من إرسال رسائل مباشرة أو تحميلها.

أثناء تعطل الموقع ، كان المستخدمون قادرين على التغريد عن طريق جدولة منشوراتهم باستخدام أيقونة التقويم في أسفل مربع الرسالة.

ولم تعلن شركة "تويتر" عن أي تحديث الأربعاء. وليس من الواضح ما إذا كان التغيير ذلك اليوم مقصودا أم أنه خلل مؤقت.

المصدر: CNBC

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث