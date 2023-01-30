OnePlus تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

تستعد OnePlus لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل أجهزة أندرويد لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus 11R الجديد يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومجهّز بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدّل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 13 مع واجهات OxygenOS 13، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فجاءت ثلاثية العدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط.

المصدر: ixbit