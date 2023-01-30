ZTE تطلق هاتفا بكاميرات ممتازة وسعر منافس

تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد سعره منافس، ومجهّز بكاميرات عالية الدقة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف ZTE Blade V40 بنسخته الجديدة سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MyOS 12، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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ويتميّز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 4pda