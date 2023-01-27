روسيا تطور تقنيات جديدة لشبكات Wi-Fi 6 حديثة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن عدة مؤسسات وشركات محلية ستتعاون على تطوير تقنيات جديدة تؤمن عمل شبكات Wi-Fi 6 حديثة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة التنمية الرقمية الروسية ستشرف على مشروع جديد سيتم في إطاره تطوير أجهزة راوتر جديدة تدعم عمل شبكات Wi-Fi 6 التي توفر سرعات إنترنت عالية، ومن ضمن الشركات التي ستحصل على أجهزة الراوتر الجديدة ستكون شركة Rostelecom، وشركة ER-Telecom Holding.

وأشارت صحيفة إزفيستيا الروسية إلى أن المشروع الجديد سيمكن روسيا عام 2025 من إنتاج 50 ألف راوتر جديد يدعم شبكات Wi-Fi 6 الحديثة.

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ويقول خبراء التقنية أن انتشار راوترات Wi-Fi 6 سيحسن من أداء وسرعة عمل شبكات الإنترنت اللاسلكية، كون هذه الأجهزة تعمل في نطاق يتراوح ما بين 5 و6 غيغاهيرتز، بينما تعمل أجهزة الراوتر القديمة في نطاق 2.4 غيغاهيرتز ما قد يتسبب بتداخل إشاراتها مع إشارات العديد من الأجهزة الإلكترونية القريبة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "روستي" الروسية كانت قد بدأت العام الماضي أيضا بإنتاج أجهزة راوتر خاصة توفر حماية كبيرة للشبكات وبياناتها، وتعمل بتقنيات روسية بالكامل.

المصدر: فيستي