الهواتف الكلاسيكية العشرة الأكثر شهرة!

قد يكون من الصعب تذكر حياة ما قبل الهواتف الذكية، خاصة الآن بعد أن حلت محل الخرائط والساعات والتقويمات والكاميرات، على سبيل المثال لا الحصر.

ولكن في يوم من الأيام، كنا جميعا نضغط على الأزرار بدلا من النقر على الشاشات.

قطعت الهواتف المحمولة شوطا طويلا منذ Motorola DynaTAC 8000X - أول هاتف لاسلكي على الإطلاق تم إطلاقه في عام 1983 واستغرق شحنه عشر ساعات.

ومن هاتف "نوكيا 3310" القديم إلى "آيفون" الذي أحدث تغييرا في قواعد اللعبة، يلقي موقع MailOnline نظرة على أكثر عشرة هواتف نقالة شهرة في كل العصور.

1. "نوكيا 3310"

يمكن القول إن "نوكيا 3310" هو أكثر الهواتف المحمولة التي تم التعرف عليها قبل تاريخ شاشة اللمس.

وظهرت لأول مرة في عام 2000، مع ميزتها الرئيسية الجديدة وهي وظيفة "الدردشة"، مع السماح بالرسائل الفورية باستخدام الرسائل النصية القصيرة.

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وقال بيان صحفي في ذلك الوقت: "مع هذا الابتكار، لن تكون مجموعات الدردشة عبر الإنترنت مقتصرة على سطح المكتب. تم تصميم "نوكيا 3310" خصيصا للشباب".

ويتميز الهاتف بآلة حاسبة وساعة توقيت وميزة تذكير، وكلها كانت نادرة في ذلك الوقت.

ويمكنك أيضا تنزيل نغمات رنين جديدة، على الرغم من أن الكثيرين كانوا راضين عن "Grande Valse" التي لا تضاهى.

ويمكنك حتى تبديل غلافه بإصدار مخصص، وتحويل الهاتف المحمول من مجرد جهاز وظيفي إلى أحدث ملحقات الموضة.

ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي الذي جعل هذا الجهاز الذي يبلغ وزنه 133 غراما قد صمد أمام اختبار الزمن هو أنه كان يعتبر غير قابل للتدمير تقريبا.

على مر السنين، تم إنشاء العديد من مقاطع الفيديو التي تعرض ما يمكن للجهاز أن ينجو منه.

2. موتورولا RAZR V3

يأتي في المرتبة الثانية هاتف موتورولا RAZR الأنيق، وكان أنحف هاتف محمول في السوق عندما تم إطلاقه في عام 2004.

ارتقى به تصميمه الأنيق على الهواتف الأخرى في تلك الحقبة، ما أدى إلى بيع أكثر من 130 مليون وحدة وأصبح الهاتف الصدفي الأكثر مبيعا حتى الآن.

وجاء V3 بألوان متعددة، بما في ذلك اللون الوردي، وقد تعاونت موتورولا مع Dolce and Gabbana لإنشاء إصدار محدود من النسخة الذهبية.

3. "آيفون 3G"

تم تقديم أول هاتف "آيفون" من قبل الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ستيف جوبز، في يناير 2007 في MacWorld سان فرانسيسكو، تحت شعار "آبل تعيد اختراع الهاتف".

في شهر يونيو من ذلك العام، تم طرح الإصدار 8 غيغا بايت للجمهور بسعر 599 دولارا، وأصبح المنتج الأكثر نجاحا لشركة آبل، حيث بيع أكثر من 6.1 مليون وحدة.

وغيرت الشاشة التي تعمل باللمس وتخطيط التطبيقات صناعة الهواتف الذكية إلى الأبد، وحصلت على جائزة اختراع مجلة تايم للعام في عام 2007.

ويأتي جهاز "آيفون" الأصلي، الذي يشار إليه بشكل غير رسمي باسم "آيفون 1" أو "آيفون 2G"، مزودا بمساحة تخزين 4 أو 8 أو 16 غيغابايت وكاميرا 2 ميغابكسل.

وهذا بعيد كل البعد عن 1 تيرابايت للتخزين وكاميرا 48 ميغابكسل التي يقدمها أحدث "آيفون 14 برو".

كما أنه لا يزال يحتوي على مقبس سماعة رأس وزر الصفحة الرئيسية وحدود كبيرة حول شاشة 3.5 بوصة الصغيرة نسبيا.

4. موتورولا DynaTAC 8000X

يبلغ وزن موتورولا DynaTAC 8000X 784 غراما (1.75 رطلا)، وقيمته 3000 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في عام 1985.

على الرغم من أنه يبدو ضخما، إلا أنه في الواقع كان أنيقا إلى حد ما مقارنة بالأجهزة الأخرى التي يتم تثبيتها عادة في السيارات أو الحقائب.

وكان العملاق - الذي أطلق عليه اسم "هاتف الطوب" - يتطلب عشر ساعات لشحنه باستخدام شاحن قياسي، وبهذه الطريقة يمكنك إجراء مكالمة لمدة تصل إلى ساعة.

وأصبح مرتبطا إلى حد كبير بالشباب الذين لديهم وظائف جيدة الأجر في الشركات، غالبا في الإعلانات أو سوق الأوراق المالية.

كما ظهر الهاتف في العديد من الأفلام في ثمانينيات القرن الماضي، منها "وول ستريت" و"أمريكان سايكو".

5. LG Chocolate

ظهر LG Chocolate في عام 2006. وبينما تم طرح أشكال مختلفة من التصميم الأول في بلدان مختلفة، فقد تميزت جميعها بأزرار حمراء حساسة للمس ومنحنيات أنيقة.

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وكان إصدار المملكة المتحدة، KG800، عبارة عن تصميم منزلق كشف عن لوحة مفاتيح تحتها.

وعلى الرغم من أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، فمن المعتقد أنها أطلقت جنون الأدوات ذات اللون الوردي في النهاية الأخيرة من noughties.

6. BlackBerry Bold 9000

بفضل لوحة مفاتيح QWERTY الكاملة ووحدة التحكم في كرة التتبع، كانت هواتف BlackBerry لا مثيل لها عندما اكتسبت شهرة.

وربما كان أكثرها شهرة هو BlackBerry 9000، والذي ساعد في نقلها من أجهزة الأعمال إلى منتج "it" للمراهقين.

ومن يستطيع أن ينسى BlackBerry Messenger، أو "BBM"، الذي كان رد عام 2008 على "واتس آب"، وهو متاح لنادي حصري لمستخدمي BlackBerry.

وعلى الرغم من شعبيته في الفصول الدراسية، فقد تم تسويق Bold كجهاز فاخر باللونين الأسود والكروم يتميز بلوح خلفي يشبه الجلد لـ "المهنيين الناجحين" و"بناة المهن".

7. "نوكيا 7280"

في حين أن اسم "نوكيا 7280" قد لا يدق جرسا على الفور، إلا أن رؤية صورة له من المحتمل أن تعيد ذاكرتك إلى عام 2004.

وتم تصميم هذا الجهاز المستطيل عن قصد ليبدو مثل مستحضرات التجميل كجزء من خط "هاتف الموضة" من نوكيا.

وكان له نهاية منزلقة كشفت عن كاميرا حمراء، بالإضافة إلى Navi-Spinner بدلا من لوحة المفاتيح التقليدية.

وكان "نوكيا 7280" مصنوعا من البلاستيك والمعدن والجلد، وكان يحمل ملصق "نوكيا" على جانبه.

وتلاشت الشاشة أيضا في المرآة عندما كانت غير نشطة، ولكن إذا لم يكن ذلك كافيا لمناشدة الفئة السكانية الأصغر سنا، فإن ميزاتها في مقاطع الفيديو الموسيقية أبرمت الصفقة.

8. "سوني إريكسون W800"

كان هاتف "سوني إريكسون W800" أول هاتف يتعاون مع Walkman ويسوق نفسه حقا كمشغل موسيقى أولا، وجهاز اتصال ثانيا.

وكان هذا مدفوعا بالنجاح الهائل لمشغل موسيقى iPod من آبل، والذي باع أكثر من 10 ملايين وحدة بحلول عام 2005 عندما تم إطلاق W800.

وجاء الجهاز مزودا ببطاقة Memory Stick Duo سعة 512 ميغا بايت، والتي يمكنها تخزين 250 مسارا يمكن تنزيلها من الكمبيوتر كملفات MP3 أو AAC.

وساعد نظام الألوان الأبيض والبرتقالي وعدسة الكاميرا الضخمة بدقة 2 ميغابكسل أيضا على التميز عن الهواتف الأخرى في ذلك الوقت.

وكانت عصا التحكم الصغيرة المستخدمة للتنقل في الهاتف إضافة غير تقليدية أيضا، ولكن هذا أدى إلى بعض الشكاوى حيث كان من السهل إتلافها.

ويمكن أن يدعم الشحن الكامل 30 ساعة من تشغيل الموسيقى عندما تكون في وضع الطائرة أو 400 ساعة في وضع الاستعداد - وهي إحصائيات يحسد عليها عمالقة الهواتف الذكية اليوم.

9. "نوكيا 9000"

تم طرح "نوكيا 9000" في عام 1996 وهز الصناعة بمعالجه الضخم 24 ميغاهرتز وذاكرة 8 ميغابايت.

من الخارج، كان الجهاز الذي يبلغ وزنه 397 غراما يشبه الهاتف العادي، ولكن يمكن قلبه لفتحه للكشف عن شاشة عرض إضافية ولوحة مفاتيح QWERTY كاملة.

إنه يضم عددا من أفضل الميزات، بما في ذلك أداة معالجة المستندات وتحريرها وساعة منبه وتقويم ومؤلف لإنشاء نغمات الرنين الخاصة بك.

ويحتوي الجهاز أيضا على اتصال بالإنترنت، مم يسمح للمستخدم بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والفاكسات - وهي وظيفة أساسية في التسعينيات.

10. "سامسونغ غالاكسي نوت"

عندما وصل أول هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت" في عام 2011، بدت شاشته 5.3 بوصة (13.5 سم) سخيفة - من سيحتاج إلى هاتف بهذا الحجم؟.

وحصل على التصنيف الجديد لـ "phablet" - تقاطع بين الهاتف والجهاز اللوحي - والذي تم التخلي عنه بسرعة بمجرد أن طورت الأجهزة الأخرى شاشاتها إلى أحجام مماثلة.

وفي وقت الإصدار، قالت سامسونغ إن الشاشة الضخمة سمحت للمستخدم "بالقيام بمزيد من المهام لإنشاء واستهلاك المزيد، مع الحد الأدنى من التمرير وانتقالات الشاشة، أثناء التنقل".

وجاء الجهاز مزودا بقلم "S Pen" يسمح للمستخدم بالنقر أو الرسم على شاشة HD Super AMOLED النابضة بالحياة، والتي أثبتت نجاحها.

ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مهد الطريق للهواتف الذكية العملاقة في السوق اليوم، بما في ذلك Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشته مقاس 7.6 بوصة (19 سم).

المصدر: ديلي ميل