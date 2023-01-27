"تجمّد هاتف آيفون 14" خلل يثير غضب المستخدمين.. إليك ما يجب فعله إذا حدث ذلك!

هناك خلل يصيب جهاز "آيفون برو ماكس 14" الجديد. فهو يجمّد الهواتف الذكية بشكل غامض - في بعض الأحيان لدرجة أن الجهاز يضحي غير قابل للاستخدام.

أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة WiFi.

ويأتي ذلك على الرغم من طرح آبل للعديد من تحديثات iOS منذ إطلاق "آيفون برو ماكس 14" في سبتمبر الماضي.

وقد أخبرت مستخدمة للهاتف موقع "ديلي ميل" كيف تجمد هاتفها أثناء الشحن طوال الليل.

ويبث العديد من مالكي الهواتف الذكية المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى آبل الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع النماذج السابقة.

وكتب أحد المستخدمين على موقع آبل الإلكتروني: "لقد قمت بشحن جهاز "آيفون" الخاص بي قبل أن أنام واستيقظت، لأرى شاشة سوداء ولم يتم تشغيلها. حاولت النقر فوق مستوى الصوت +/- وزر الطاقة دون جدوى. عند إجراء بحث سريع عبر الإنترنت، يواجه الآخرون أيضا هذه المشكلة. لست متأكدا حقا مما يجب فعله بخلاف الاضطرار إلى زيارة متجر آبل لإعادة تثبيت نظام التشغيل".

وأبلغ آخرون عن تجمّد الهاتف أثناء الاستخدام.

وكتب أحدهم: "هذا يحدث لي طوال الوقت. لم أتمكن حتى من إعادة تشغيل الهاتف لمدة ساعتين. إنه أمر مزعج وليس لدي أي فكرة عما يجب القيام به".

إقرأ المزيد

ووصف آخر مشكلة متكررة لم يتمكن موظفو Apple Store من حلها، قائلا: "مع iOS 16.2، أعاني من تجميد عشوائي يجبرني على إعادة تشغيل "آيفون" تماما. لاحظت أنه يجب أن يكون له علاقة بفقدان "آيفون" للاتصال بالإنترنت (لا يهم إذا كان على شبكة wifi أو شبكة خلوية) لأنني أفتح، على سبيل المثال، Mail ولا يمكنه تحميل البريد. يستمر التحميل والتحميل، ثم يصبح تطبيق البريد أبيض اللون بالكامل".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف المستخدمون الأجهزة التي تتجمد عند فتح التطبيقات أو تشغيل الإشعارات.

وفي مذكرة داخلية حصل عليها موقع MacRumors الإخباري من آبل، اعترفت شركة آبل بضرورة التحقيق في الخطأ الذي حدث مع طرازات "آيفون 14"، بما في ذلك "آيفون برو ماكس 14"، التي تجمدت عندما قام العملاء بنقل البيانات إليها من جهاز "آيفون" قديم.

وقالت آبل في المذكرة إن مهندسيها "على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق".

وطرحت آبل العديد من تحديثات البرامج منذ إطلاق "آيفون 14" في أوائل سبتمبر من العام الماضي، مع إصدار تحديث iOS 16.3 جديد في 13 يناير.

وقال خبير الهواتف المحمولة ستيفن أثوال، من متجر The Big Phone Store، إنه بينما يبدو أن هناك الكثير من التقارير عن تجميد أجهزة "آيفون"، إلا أن هناك إصلاحات سهلة.

وقال أثوال: "أحدث طراز للهاتف المحمول من آبل، "آيفون 14"، لم يكن لديه أفضل بداية، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الهاتف باستمرار''. إذا تم تجميد جهاز "آيفون" الخاص بك، أقترح محاولة إجراء "إعادة تشغيل صعبة" - هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.

ابدأ بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض مستوى الصوت.

بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي (الموجود على الجانب الأيمن من جهازك) حتى يظهر شعار آبل.

ويجب أن يحل هذا معظم مشكلات التجميد، ولكن إذا كنت لا تزال عالقا، فحاول توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول والاتصال بـ iTunes بدلا من ذلك.

وإذا كنت تواجه حالات تجمد متكررة، يقترح أثوال بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك ويمكن الوصول إليها بسهولة من قائمة إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك.

وأوضح: "في معظم الأحيان، تتجمد أجهزة "آيفون" بسبب زيادة التحميل عليها بسبب كثرة العمليات، لذلك إذا استمرت المشكلة، أقترح إغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة أو تغيير ما يتم تشغيله في الخلفية''.

ويمكنك العثور على هذه البيانات في الإعدادات الخاصة بك، وحتى تعيين التطبيقات بحيث تفتح فقط عند الحاجة إليها.

وأوصي أيضا بمراقبة سعة التخزين لديك لأن هذا يمكن أن يبطئ جهاز "آيفون" الخاص بك بسرعة ويزيد من احتمالية تعطله، لذا احذف الصور ومقاطع الفيديو التي لا تريدها وانقل الملفات إلى iCloud في أقرب وقت ممكن.

المصدر: ديلي ميل