"وداعا لمشاركة كلمة المرور".. أخبار سيئة لمستخدمي "نيتفلكس" المستغلين!

سيصل قريبا الوقت الذي يخشى فيه "المستغلون" من "نيتفلكس" منذ فترة طويلة إذ سيتم حظر مشاركة كلمة المرور بحلول نهاية شهر مارس.

وشاركت الشركة الخبر في رسالة إلى المساهمين، مشيرة إلى أن "مشاركة الحساب على نطاق واسع" تجاوزت أكثر من 100 مليون مشاهد.

ومع ذلك، سيتمكن هؤلاء الأفراد من نقل ملفاتهم الشخصية إلى حساب مدفوع جديد، ما يسمح لهم بنقل تفضيلاتهم.

وقالت "نيتفلكس" إن عام 2022 كان "صعبا'' بسبب خسارة المشتركين الأولى منذ أكثر من عقد - فقد انخفضت قاعدة عملائها بمقدار 200000 مشترك في الربع الأول. إن مشاركة الحساب على نطاق واسع اليوم يقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في "نيتفلكس" وتحسينه، بالإضافة إلى بناء أعمالنا. وبينما تقصر شروط الاستخدام الخاصة بنا استخدام "نيتفلكس" على الأسرة، فإننا ندرك أن هذا تغيير بالنسبة للأعضاء الذين يشاركون حساباتهم على نطاق أوسع."

وقالت الشركة للمساهمين: "نعتقد أن النمط سيكون مشابها لما رأيناه في أمريكا اللاتينية، مع تزايد المشاركة بمرور الوقت مع استمرارنا في تقديم قائمة كبيرة من البرامج والاشتراك في المقترضين للحصول على حساباتهم الخاصة".

وتعمل "نيتفلكس" على تحقيق المزيد من الإيرادات، كل ذلك مع تلبية احتياجات المستهلكين.

وفي نوفمبر 2022، أطلقت الشركة خيار "Basic with Ads" مقابل 6.99 دولارا شهريا، مقارنة بالإصدار الخالي من الإعلانات مقابل 9.99 دولارا شهريا.

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ويتم تشغيل الإعلانات، التي يبلغ طولها 15 أو 30 ثانية، قبل وأثناء العروض والأفلام.

وأثناء الحظر الأخير على مشاركة كلمات المرور، كشفت خدمة البث عن خطط لخيار المشاركة المدفوعة. وسيكون هذا لعدة مستخدمين على نفس الحساب.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأشخاص الذين يشاهدون "نيتفلكس" باستخدام حساب شخص آخر إنشاء عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم والدفع مقابل وصولهم الخاص.

ويجري اختبار الميزة الجديدة بالفعل، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ على مستوى النظام الأساسي بحلول نهاية شهر مارس.

ولتمكين الأشخاص من مشاركة حساب ما، ستتم إضافة "المشاركة المدفوعة"، ما يسمح لعدة مستخدمين ولكن بتكلفة أقل من الاشتراك الكامل.

وتأتي الحسابات بالفعل مع خمسة "ملفات شخصية"، ولكنها مخصصة للاستخدام من قبل أفراد الأسرة نفسها.

وقال متحدث باسم "نيتفلكس": "يأتي كل حساب مع خمسة ملفات تعريف يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة استخدامها".

ويأتي الخيار الجديد إذا كان الأشخاص يرغبون في مشاركة حساب "نيتفلكس" الخاص بهم مع الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في مكان آخر.

المصدر: ديلي ميل