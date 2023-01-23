5 نصائح سهلة "يمكنك تنفيذها الآن" من شأنها زيادة سرعة "واي فاي" 50%

لا أحد يريد أن يكون ذاك الشخص الذي يقوم باستمرار بتجميد مكالمات "زوم"، ولكن في كثير من الأحيان، تفشل شبكة Wi-Fi (واي فاي) نفسها في توصيل المعلومات في اللحظة الحاسمة.

والخبر السار هو أنه يمكن عادة معالجة سرعات Wi-Fi البطيئة إلى حد ما ببساطة دون الحاجة إلى البحث عن مزود خدمة إنترنت جديد.

فيما يلي خمس نصائح وجدها موقع "ديلي ميل" لزيادة سرعة شبكة Wi-Fi لديك بنسبة تصل إلى 50% - أو كيفية تغيير الأمور إذا لم تحصل على الاتصال الذي تحتاجه.

ضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مرتفع ومفتوح

يعرف جهاز التوجيه الخاص بأنه جهاز إرسال لاسلكي، وتريد أن يكون أقرب ما يمكن من الأدوات التي تحتاج إلى اتصال سريع (أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، على سبيل المثال) - من الناحية المثالية مع خط رؤية واضح.

لا تحب شبكة Wi-Fi التنقل عبر الجدران الصلبة أو المعدن أو الأثاث الثقيل، لذلك عادة ما يكون من المفيد وضع جهاز التوجيه بعيدا عن الأرض وفي منطقة مفتوحة.

إذا كنت تعيش في مبنى من طابقين أو أكثر، فقد يكون من المفيد أيضا رفع جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على إشارة أفضل للأجهزة الموجودة في الطابق العلوي.

وتمثل الجدران السميكة مشكلة خاصة للإشارات التي يستخدمها Wi-Fi، لذا حاول تجنب وضع أجهزة التوجيه بالقرب منها.

كن على علم أيضا أنه إذا وضعته على "حافة" منزلك، فسيتم إرسال نصف الإشارة إلى الخارج، لذلك لا تضعه بجوار النافذة، واحتفظ به بعيدا عن الجدران التي تتشاركها مع منزل أحد الجيران.

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غيّر القناة

نعم، يحتوي جهاز توجيه Wi-Fi على "قناة" يبث عليها (على الرغم من أنها ليست واضحة على الفور دائما).

ويمكن أن تؤثر القناة على السرعة، خاصة إذا كنت تعيش في مبنى به عدة أشخاص يستخدمون Wi-Fi وكلهم على نفس الجهاز.

ستحتاج إلى البحث عن كيفية تغيير القناة على جهاز التوجيه الخاص بك: غالبا ما تكون في قائمة المسؤول (والتي يتم الوصول إليها غالبا عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز التوجيه، باستخدام متصفح وكتابة رقم مثل 192.168.1.1).

وهناك عدة قنوات للاختيار من بينها. وتجد بعض أجهزة التوجيه الحديثة أفضل قناة تلقائيا، لذلك قد لا تنطبق هذه النصيحة.

استخدم الكابلات حيثما تريد

إذا كنت تواجه مشكلة في انقطاع أحد الأجهزة أو كان الاتصال بطيئا، فقد يكون من المفيد تبديل كابل الـEthernet لهذا الجهاز المحدد.

إذا كان لديك الكثير من الأجهزة التي تتنافس على اتصال Wi-Fi، فقد يكون من المفيد توصيل الأجهزة التي لا تميل إلى التنقل (أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب) عبر اتصال سلكي لضمان حصولها على أفضل السرعات.

ويمكن أن يضمن هذا أيضا حصولك على اتصال قوي بالأجهزة التي تبث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

العبث بالهوائيات

يمكن أن تساعد الهوائيات الموجودة على جهاز التوجيه الخاص بك في تعزيز الإشارة أيضا.

ويتركها الكثير منا بمفردها - أو يوجهها بشكل غامض في اتجاه الأجهزة التي سيتصلون بها.

يختلف كل هوائي عن الآخر، لكنها تميل إلى البث "جانبيا" - أي بزاوية 90 درجة على الطريقة التي تشير بها.

لذلك، إذا كنت في شقة من طابق واحد، فاتركها عمودية حتى تنتشر الإشارة جانبيا. إذا كنت في عقار متعدد الطوابق، اترك واحدا رأسيا والآخر أفقيا للبث بين الطوابق.

استثمر في الأجهزة

إذا فشل كل شيء آخر، فقد تكون الأجهزة الجديدة هي الحل: شبكة متداخلة قد تكون طريقة بسيطة لتوسيع شبكة عبر عدة غرف بدون حفر أو إدارة كبلات.

وتعمل وحدات الشبكة معا كشبكة واحدة وهي مفيدة بشكل خاص لدى تعدد الطوابق أو في المباني ذات الجدران الداخلية السميكة.

وإذا تعذر ذلك، فإن ترقية جهاز التوجيه الخاص بك، خاصة إذا كان لديك نفس الجهاز لبضع سنوات، حيث تغيرت تقنية Wi-Fi بشكل كبير في العقد الماضي، يمكن أن يساعدك.

المصدر: ديلي ميل