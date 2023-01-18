آبل تكشف عن الجيل الأحدث من حواسب MacBook Pro المحمولة

كشفت آبل عن نماذجها الجديدة من حواسب MacBook Pro، والتي حصلت على ميزات تجعلها من بين أفضل الحواسب المحمولة على الإطلاق.

وتبعا لآبل فإن حواسب MacBook Pro الجديدة زوّدت بمعالجات (M2 Pro) و(M2 Max) الحديثة التي تمنحها قدرات فائقة في مجال معالجة البيانات، وتجعلها من بين أفضل الحواسب المحمولة الاحترافية أداء.

وأشارت آبل إلى أن أجهزتها الجديدة حصلت على تقنيات تجعلها اقتصادية في استهللاك الطاقة، وأن بطارية MacBook Pro الجديد ستعمل لمدة 22 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة.

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ومن الأشياء المميزة في الحواسب الجديدة جاءت شاشات Retina Liquid XDR التي توفر دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور، فضلا عن حصول هذه الحواسب على كاميرات ويب توفر دقة 1080 بيكسل أثناء مكالمات الفيديو عبر "فيس تايم"، كما دعم كل حاسب بنظام صوتيات يضم 6 مكبرات، ومايكروفونات عالية الأداء.

وستباع نسخة MacBook Pro بمقاس 14 إنشا ومعالج (M2 Pro) بسعر 1999 دولارا، أما نسخة (16 إنش) بنفس المعالج فسيبدأ سعرها من 2499 دولارا، ونسخة الحاسب التي حصلت على معالج M2 Max سيكون سعرها نحو 3500 دولار.

المصدر: ixbit