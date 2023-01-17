 
مباشر

هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يكتسح الأسواق العالمية

العالم الرقمي و Social media

هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يكتسح الأسواق العالمية
youtube/ОБЗОРРО
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukqm

أصبح الهاتف الجديد الذي كشفت عنه ZTE من بين أكثر هواتف أندرويد طلبا في الأسواق العالمية لما يحتويه من ميزات وتقنيات متطورة ومنافسة.

وأكثر ما يميّز هاتف +ZTE nubia Red Magic 8 Pro هو التصميم الخارجي الأنيق، وخصوصا تصميم واجهته الخلفية، فضلا عن حصوله على أجود المواد التي تجعله مقاوما للصدمات والخدوش.

وجاء الهاتف بهيكل أبعاده (164/76.4/8.9 ملم، وزنه 230 غ، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Redmagic OS 6، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

إقرأ المزيد
أبرز الأجهزة الإلكترونية المنتظرة هذا العام
أبرز الأجهزة الإلكترونية المنتظرة هذا العام

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الماكرو، أوكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ويمتاز هذا الهاتف ببطاريته التي أتت بسعة 5000 ميلي أمبير وتعمل مع شاحن فائق السرعة باسطاعة 165 واطا، فضلا عن تزويده بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأحدث تقنيات البلوتوث لنقل البيانات بسرعة.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا