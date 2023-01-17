أبرز الأجهزة الإلكترونية المنتظرة هذا العام

ينتظر عشاق التقنية هذا العام ظهور مجموعة واسعة من الأجهزة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات.

ومن بين أبرز الأجهزة المحمولة التي يفترض أن تظهر العام الجاري ستكون هواتف "iPhone 15"، والتي يفترض أن منها عدة نماذج.

ويفترض تحصل الأجهزة الجديدة على شاشات Liquid Retina XDR mini-LED بمقاسات تتراوح ما بين 6.1 و6.7 بوصة، وأن تزوّد بمعالجات Apple A17 Bionic الحديثة، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 256 غيابايت و2 تيرابايت.

وتتطلع عيون محبي التقنية أيضا إلى هواتف "Galaxy s23" التي ستطرحها سامسونغ هذا العام أيضا، إذ سيحصل الهاتف الأكبر منها " s23 ultra" على هيكل مصنوع من مواد تتمتع بمقاومة ممتازة للصدمات والخدوش، وسيجهز بقلم ذكي كما في هوات "S22"، وسيحصل قلمه على تقنيات جديدة للتحكم بالشاشة والتطبيقات عن بعد.

وسيتميز Galaxy s23 ultra بشكل أساسي من حيث قدرات التصوير إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وستتمتع هذه الكاميرا بمعدل تقريب X100 مع الحفاظ على دقة اللقطة عن تقريب الصورة بشكل كبير، كما ستزود الكاميرا بعدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو.

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والقطعة الإلكترونية المميزة الذي ستظهر هذا العام أيضا هي خوذة playstation vr الجديدة للواقع الافتراضي، والتي ستعمل مع منصات PlayStation 5، إذ ستجهّز بقبضات تحكم مميزة التصميم مزودة بمفاتيح وأجهزة اهتزاز تمنح المستخدم احساسا تفاعليا ممتازا أثناء اللعب، و4 كاميرات لدمج الصور المحيطة مع فيديوهات الألعاب عبر تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى عدسة خاصة لتعقب حركات عين المستخدم.

المصدر: فيستي