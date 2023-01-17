شبكة "VK" الروسية تحصل على ميزات مهمة

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أنهم يختبرون ميزات جديدة مهمة لمستخدمي الشبكة.

وتبعا للخدمة الصحفية للشبكة فإن "مستخدمي VK سيحصلون على ميزات جديدة ستمكنهم من التحقق بشكل مستقل من أي صورة أو مقطع فيديو متوفر على الشبكة، والتأكد من صحة تلك الصور والفيديوهات وفيما إذا تم التلاعب فيها أو تزويرها عبر تقنيات (التزييف العميق)، ومن المفترض أن تطرح هذه الميزات للمستخدمين خلال الأشهر القريبة القادمة".

وأشارت الخدمة "إلى ان تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستحصل عليها شبكة VK ستساعد على اكتشاف علامات التلاعب بوجوه الأشخاص في الفيدوهات والصور المطروحة على الشبكة، وفيما إذا استبدل أحد الوجوه بوجه آخر".

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات المعنية بشؤون الإنترنت في البلاد تعمل على خطة لتطوير منظومة جديدة لاكتشاف المحتوى المزيف الذي يطرح عبر الشبكة العنكبوتية، عام 2025 ستكون هذه المنظومة قادرة على فحص المحتوى بدقة تزيد عن 70%.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الناس يستغلون التقنيات الرقمية الحديثة اليوم، وبالأخص تقنيات "التزييف العميق" لصنع صور ومقاطع فيديو مزيفة، ونشر تلك المقاطع عبر شبكة الإنترنت، لذا ينصح خبراء التقنية بالتحقق من صحة تلك البيانات من قبل مستخدمي الشبكة العنكبوتية قبل إعادة نشرها كي لا يتعرضوا لمساءلات قانونية.

المصدر: فيستي