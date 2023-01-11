بلاغات عن أعطال في عمل "إنستغرام" في عدد من بلدان العالم

أشار موقع Downdetector إلى ظهور أعطال في عمل "إنستغرام" في عدد من بلدان العالم صباح اليوم الأربعاء.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن الشكاوى على مشكلات عمل "إنستغرام" بدأت بالظهور صباح اليوم حوالي الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، وظهرت المشكلات في عمل التطبيق بشكل رئيسي لدى المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

ووفقا لـ Downdetector فإن غالبية المستخدمين في البلدان المذكورة اشتكوا من مشكلات في عمل تطبيق "إنستغرام" على الأجهزة الذكية، كما اشتكى بعض المستخدمين من وجود مشكلات في موقع الويب الخاص بـ "إنستغرام" على الإنترنت.

إقرأ المزيد

وكان مستخدموا "إنستغرام" قد اشتكوا في 28 ديسمبر الفائت أيضا من وجود مشكلات في عمل هذه الشبكة للتواصل الاجتماعي، وأشاروا حينها إلى أعطال ارتبطت بتطبيق الشبكة، ومشكلات في عمل خوادمها.

المصدر: وكالات روسية