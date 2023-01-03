ما التطبيقات التي ستستمر في العام الجديد؟

شهد العام المنتهي تحولات كبيرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، قد يكون أبرزها استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"، وإبراز الكثيرين أنفسهم عبر BeReal.

ولكن بالسرعة التي يمكن أن تنمو بها البدع، فإنها يمكن أن تختفي أيضا - كما لوحظ في التطبيقات قصيرة العمر نسبيا Vine وGoogle+.

ويكشف خبراء التكنولوجيا حصريا لـ MailOnline عن التطبيقات التي يعتقدون أنها ستستمر في عام 2023 وأيها لن يستمر.

وقد يؤدي ظهور اللغة المسيئة وإحياء الحسابات المحظورة على "تويتر" إلى التخلي عنها جميعا لصالح منافسين مثل Mastodon.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يتغير النجاح الجامح لـ "تيك توك" ما لم يتم حظره نتيجة مخاوف أمنية.

وقالت الدكتورة لورا توغود، خبيرة المعلوماتية الاجتماعية الحاصلة على درجة الدكتوراه في المعلوماتية الاجتماعية من University College Dublin: "فيما يتعلق بالحفاظ على الشعبية وسهولة الاستخدام، تخضع تطبيقات الوسائط الاجتماعية للتدقيق من العديد من الاتجاهات المختلفة. وبالإضافة إلى إنشاء ميزات جديدة والتكيف مع متطلبات المستخدمين الحاليين، مع جذب جمهور جديد في نفس الوقت، يجب عليهم أيضا مواجهة بعض المشكلات الخطيرة العديدة التي تنشأ".

وتشمل هذه خصوصية البيانات وحماية الأطفال الذين يستخدمون التطبيقات.

تويتر

في أكتوبر، استحوذ أغنى رجل في العالم - إيلون موسك - على الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار (38 مليار جنيه إسترليني).

وفي الأسبوع الجاري، ارتفعت عمليات البحث عن "كيفية حذف "توتير"" بنسبة 500% وقرر الآلاف الانضمام إلى موقع منافس غير معروف Mastodon.

وتعتقد توغود أن استيلاء موسك وما يترتب على ذلك من "الاضطرابات'' قد يؤدي إلى نهاية التطبيق.

وقالت لـ MailOnline: "قوبلت العديد من تعديلات موسك على المنصة، بالإضافة إلى خطاباته، برد فعل سلبي ومن المتوقع أن تنزلق المنصة إلى أسفل تصنيفات الشعبية في عام 2023. وانتشار المحتوى المسيء هو أحد الموضوعات التي يتم إلقاء اللوم عليها بالنسبة لبعض الأشخاص الذين توقفوا عن العمل، ولكن يتم الرد على هذا من قبل الآخرين بحجة حرية التعبير".

ووجد تحقيق أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية أن استخدام الإهانات العنصرية والمعادية للمثليين والمتحولين جنسيا والمعادية للسامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تولي موسك زمام الأمور.

وهذا على الرغم من التأكيد على أن النظام الأساسي قد قلل من نشاط الكراهية.

وكشف التحقيق أنه في أسبوعه الأول، ظهرت العبارات المعادية للسامية والعبارات العنصرية في 2598 و1256 و935 إعادة تغريد. وهذه زيادة بنسبة 23% و62% و77% على التوالي، مقارنة بالمتوسط لعام 2022.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، قام موسك بفصل العديد من المقاولين الذين عملوا على مراقبة طوفان التغريدات بما في ذلك المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بموجب قواعد الموقع. كما أعاد أيضا عددا من الحسابات المعلقة سابقا، بما في ذلك دونالد ترامب وكاني ويست.

وأفاد برنامج Platformer أن "تويتر" بصدد إعادة حوالي 62000 حساب محظور يضم كل منها أكثر من 10000 متابع.

وأضافت توغود: "بينما كان موسك يثير الكثير من التغطية الإعلامية المثيرة للجدل لتويتر، فقد حرص أيضا على أن تظل المنصة نقطة نقاش رئيسية وهناك ادعاءات بأن هذا وحده يؤدي إلى جذب اهتمام أكثر من المعتاد".

وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة بتاريخ 9 نوفمبر، قال موسك إنه "لا توجد طريقة لتلوين الرسالة" القائلة بأن تويتر "لن ينجو" إذا لم يتغير نموذج أعمالها.

وقال "بصراحة، الصورة الاقتصادية رهيبة، خاصة بالنسبة لشركة مثل شركتنا التي تعتمد بشكل كبير على الإعلان في مناخ اقتصادي صعب".

وبدون عائدات اشتراك كبيرة، هناك فرصة جيدة لأن "تويتر" لن ينجو من الانكماش الاقتصادي القادم.

وتكهن الخبراء بما يمكن أن يعنيه انهيار موقع "تويتر" بالنسبة لمكتبته الهائلة من التغريدات، والتي يتمتع الكثير منها بقيمة تاريخية.

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ويزعم أحدهم أن بإمكانه محو "السجلات الضخمة للتاريخ البشري الحديث".

وقالت إليز توماس، المحللة في مركز الأبحاث العالمي، معهد الحوار الاستراتيجي (ISD)، لـ MIT Technology Review: "سنخسر الكثير من التاريخ الرقمي إذا ذهب تويتر بسرعة دون سابق إنذار".

ويمثل "تويتر" في الواقع فرصة هائلة لمؤرخي المستقبل؛ لم يكن لدينا أبدا القدرة على التقاط هذا القدر الكبير من البيانات حول أي حقبة سابقة في التاريخ.

BeReal

ظهر تطبيق مشاركة الصور BeReal في قمة مخططات التطبيقات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مايو، وسرعان ما أصبح منافسا شرسا لـ "إنستغرام" و"سناب تشات".

ويطالب التطبيق المستخدمين بالتقاط صورة غير مصفاة كل يوم عبر الكاميرا داخل التطبيق، والتي تلتقط صورة سيلفي وصورة باستخدام الكاميرا الخلفية في وقت واحد.

وبدلا من السماح للمستخدمين بإعادة التقاط صورهم إلى ما لا نهاية لالتقاط أفضل زاوية لهم، يمنح BeReal المستخدمين دقيقتين فقط لالتقاط الصورة.

لكن ولاء المستخدم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" يجعل من الصعب إنشاء تطبيق يصمد أمام اختبار الزمن. ناهيك عن أن مؤسسي التكنولوجيا يبحثون دائما عن طرق لمواكبة الاتجاهات، وغالبا ما يكونون رائعين في أعقاب أي تطبيق جديد يكتسب شعبية.

وأضاف "تيك توك" بالفعل ميزة "TikTok Now"، والتي ترسل للمستخدمين مطالبة يومية لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوان أو صورة ثابتة باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في هواتفهم في غضون ثلاث دقائق.

واستطلع الباحثون في PhotoAiD أكثر من 900 مستخدم BeReal في الولايات المتحدة حول استخدامهم للتطبيق الشهر الماضي، لقياس ما إذا كان لا يزال في ازدياد.

ووجدوا أن 88% من المستخدمين يفتحون التطبيق كل يوم، لكن 77% فقط يأخذون BeReal على أساس يومي.

وعندما يتعلق الأمر بإخطارات "Time To BeReal"، التي تحث المستخدم على أخذ لقطة سريعة، قال 35٪ إنها كانت "مفيدة" و23٪ "محفزة".

وقالت توغود لـ MailOnline: "تُظهر شعبية BeReal تحولا مثيرا للاهتمام في عالم تطبيقات الوسائط الاجتماعية ويظهر أن هناك رغبة في أن تكون المنشورات أكثر واقعية وطبيعية. وفي حين أن استخدام الفلاتر في التطبيقات المختلفة كان شائعا دائما، فقد ظهر إحساس "بالإفراط في التنظيم"، حيث أصبح المحتوى مُصنّعا للغاية، مع هيمنة المنشورات الدعائية أيضا على بعض المنصات".

تيك توك

ضرب "تيك توك" مشهد وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في عام 2018، وبعد أقل من عامين من تأسيسه من قبل شركة ByteDance الصينية، أصبح تطبيق "آيفون" الأكثر تنزيلا في العالم.

وتم تسويق "تيك توك" في الأصل على أنه يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة للغناء والرقص تم تعيينها على الأغاني المعروفة.

وعلى الرغم من أن هذا لا يزال أحد استخداماته الأساسية، فقد تطور التطبيق بشكل كبير إلى منصة للبرامج التعليمية والرسومات الكوميدية والتحديات وغير ذلك الكثير.

وأضافت توغود: "بالنسبة للعديد من منشئي المحتوى، من الصعب مقاومة فرصة إنشاء مقطع فيديو يمكن أن ينتشر على نطاق واسع وهذا يجذب الحشود إلى "تيك توك". هذا يدل على أن الخوارزميات وانتشار المحتوى الشائع أمران حاسمان لبقاء بعض التطبيقات ونجاحها".

وفي حين أن "تويتر" وMeta يقومان بتسريح الموظفين، التزمت "تيك توك" بتوظيف 3000 مهندس جديد في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ولكن مع ارتفاعه السريع، تم التدقيق فيه، واتُهمت الشركة التي تقف وراء التطبيق بالتجسس على مستخدميه وجمع بيانات حساسة.

وربط "تيك توك" بالحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك، أصر كل من ByteDance و"تيك توك" مرارا وتكرارا على أنهما لا يخضعان لسيطرة الحكومة.

وتعتقد توغود أنه إذا تحولت القضايا القانونية إلى قيود الوصول، فقد ينقلب المد.

وقالت لـ MailOnline: "المخاوف بشأن جمع بيانات "تيك توك" وإمكانية الوصول إلى معلومات إضافية كانت تهدر لبعض الوقت. تمت مناقشة حظر على مستوى البلاد في الولايات المتحدة وهناك بالفعل حظر في الهند".

وحتى الآن، لا يزال الملايين من المستخدمين النشطين يشاركون في التطبيق ولا يبدو أن الموضوعات التي تتم مناقشتها تثنيهم.

ومع ذلك، قد يصبح المشهد صعبا للغاية بالنسبة لـ "تيك توك" إذا بدأ التشريع في الولايات القضائية المختلفة في الحد من استخدام التطبيق.

وعلى الرغم من أن "تيك توك" يعد حاليا تطبيقا شائعا للغاية، إلا أن مستخدمو الوسائط الاجتماعية يميلون إلى أن يكونوا مرنين نسبيا مع اهتماماتهم.

وإذا بدأت مشاكل الوصول الكبيرة بالحدوث، فمن المحتمل أن ينتقل انتباه المستخدمين نحو تطبيق آخر.

سيتم أيضا إنشاء مساحة لشيء جديد تماما يتم تطويره بحيث يمكن أن يأسر خيال الناس.

المصدر: ديلي ميل