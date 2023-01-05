ثلاثة إعدادات يجب تفعيلها لضمان تجربة استخدام آمنة على "واتس آب"

يعمل تطبيق "واتس آب" كوسيلة أساسية للاتصال بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم، ولذلك، سيكون من المهم ضمان استخدامه دون برامج خبيثة وأخطاء تكلف المستخدمين أموالهم.

ولضمان تجربة استخدام آمن للتطبيق هناك ثلاثة إعدادات يجب على جميع مستخدمي "واتس آب" التحقق منها على الفور.

التحقق بخطوتين

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يعد التحقق بخطوتين أحد أهم الإعدادات التي يمكنك تنشيطها على "واتس آب". إنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين.

ويحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات "واتس آب". وتعد سرقة حساب "واتس آب" طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، ما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال الضارة.

لكن ميزة التحقق بخطوتين يمكن أن تساعدك في البقاء آمنا.

ولتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.

نصوص الحذف الذاتي لـ"واتس آب"

يمتلك "واتس آب" المملوك لشركة "ميتا" ميزة تمت إضافتها مؤخرا، والتي ستقوم تلقائيا بالتدمير الذاتي للنصوص الجديدة بعد يوم واحد.

ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك - من خلال تدمير رسائل "واتس آب" القديمة.

ويمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية.

وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية، 24 ساعة و90 يوما. لذا يمكنك الآن الاختيار من بين أربعة خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يوما أو إيقاف.

وللتشغيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر الحساب، وبعد ذلك، الخصوصية، ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

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وتم طرح هذه الميزة قبل بضعة أسابيع فقط، لذا تأكد من تحديث "واتس آب" لديك إلى أحدث إصدار.

وضع في اعتبارك أن هذا النظام ليس مثاليا، لأنه ما يزال بإمكان الطرف الآخر في المحادثة تصوير رسائلك أو نسخها للاحتفاظ بسجل لها.

ولذلك إذا كنت تريد حقا الاحتفاظ بشيء ما بعيدا عن الإنترنت، ففكر في عدم نشره - إلا إذا كنت تراسل شخصا تثق به تماما.

قفل "واتس آب"

يعد قفل "واتس آب" بشكل منفصل بجهاز "آيفون" الخاص بك، أمرا مهما للغاية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة نصوصك.

ولتشغيل هذا، عليك التوجه إلى إعدادات "واتس آب" الخاصة بك، ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".

ومن هنا، يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID.

وستتمكن أيضا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف (ID) مطلوبا مرة أخرى. وبعد ذلك، عندما تفتح التطبيق، سيطلب منك بصمة الإصبع أو صورة لوجهك للتحقق من أنك أنت من يقرأ المحادثات الخاصة حقا.

وما يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة تماما. وستتمكن أيضا من الرد على مكالمات "واتس آب" دون الحاجة إلى التحقق من المعرف الخاص بك.

المصدر: ذي صن