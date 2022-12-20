ZTE تعلن عن أحد أفضل هواتف أندرويد
كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس من حيث السعر والمواصفات أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذه السنة.
ويأتي هاتف Nubia Z50 بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (162.9/72.9/8.5) ملم، وزنه 197 غ.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MyOS 13، ومعالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وحصل على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، دقتها (64+50) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وزودته ZTE بأحدث تقنيات بلوتوث لنقل البيانات بسرعة كبيرة، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.
المصدر: 3dnews