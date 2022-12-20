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آبل تعالج ثغرة هددت أمن حواسبها

العالم الرقمي و Social media

آبل تعالج ثغرة هددت أمن حواسبها
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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة macOS، عالجت معه ثغرة برمجية هددت امن حواسبها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة التي حملت اسم Achilles، تم ترميزها بالرمز " CVE-2022-42821" وتم اكتشافها والإبلاغ عنها من قبل مختص في أمن المعلومات من شركة مايكروسوفت.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة كانت تمكن قراصنة الإنترنت من الاستفادة منها لبث برمجيات ضارة على حواسب آبل، ويمكنها تجاوز ميزة الحماية الأمنية Gatekeeper في تلك الأجهزة.

وعالجت آبل هذه الثغرة في ًدارات أنظمة حواسبها: macOS 13 Ventura، macOS 12.6.2 Monterey، وmacOS 1.7.2 Big Sur.

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ونصحت آبل مستخدمي حوابها المحمولة بالتحقق من إصدارات أنظمة أجهزتهم وبرمجيات حمايتها، وتحديث تلك الإصدارات إلى آخر نسخة أطلقتها من macOS.

المصدر: 4apk

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