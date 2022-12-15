OPPO تحدث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية

كشفت OPPO خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية التي طورتها لإحداث خرق في عالم الإلكترونيات.

ومن أبرز الأجهزة التي كشفت عنها الشركة جاء جهاز OHealth H1 المتعدد المهام المخصص بشكل رئيسي لمراقبة صحة المستخدم، والذي حصل على تقنيات مميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتبعا لـ OPPO فإن الجهاز الجديد قادر على أداء عدة وظائف، إذ يمكن الاعتماد عليه لقياس معدلات نبض المستخدم، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتخطيط القلب، وقياسدرجة حرارة الجسم، ومراقبة حالة نوم المستخدم، ومراقبة الوضع الصحي للقلب والرئات.

ويزن الجهاز الجديد البيضوي الشكل 95 غراما فقط، وتبعا لمطوريه فإنه سيمنح المستخدمين بيانات دقيقة حول وضعهم الصحي، سيكون سهل الاستعمال ويسهل حمله إلى أي مكان حتى أثناء السفر.

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ومن المنتجات المميزة التي تم الكشف عنها خلال الحدث أيضا جاءت نظارة OPPO Air Glass 2 التي تزن 38 غ فقط، والتي تمنح مستخدميها ميزات النظارات الطبية وميزات النظارات الذكية بنفس الوقت، ويمكن استعمالها مع تقنيات الواقع المعزز، واستخدامها لإجراء المكالمات الصوتية، فضلا عن حصولها على تقنيات تساعد على تحويل الأصوات إلى نصوص لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السمع.

المصدر: 3dnews