Amazon تطرح خدمة جديدة للرعاية الطبية عبر الإنترنت

أعلنت شركة Amazon عن إطلاقها لخدمة جديدة تمكن الناس من الحصول على الاستشارات الطبية عبر الإنترنت.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Amazon Clinic الجديدة تتيح للناس إمكانية التشاور مع الأطباء والأخصائيين الطبيين عبر الإنترنت للحصول على استشارات تتعلق ببعض الامراض الشائعة مثل أمراض الربو وأمراض الجيوب الانفية وحب الشباب وأمراض تساقط الشعر وأمراض التهابات المسالك البولية.

ومن خلال هذه الخدمة سيمكن للشخص التشاور مع الطبيب حول وضعه الصحي، والحصول على وصفة طبية للعلاج، كما تتيح الخدمة إمكانية تمديد صلاحية الوصفات الطبية لعلاج أمراض مثل الربو وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي.

ولا تقبل الخدمة الجديدة خدمات التأمين، ويمكن للمستفيدين منها دفع رسوم الخدمات عبر الحسابات المصرفية، كما ستوفر Amazon Clinic لهم بوابة مراسلة آمنة مع أخصائيي الرعاية الصحية، وبعد التواصل الأول سيبقى الطبيب ومقدم الرعاية الصحية على تواصل لمدة أسبوعين مع المستفيد من الخدمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن Amazon كانت قد أطلقت سابقا خدمة Amazon Care لكنها أوقفتها منذ مدة، كما كانت قد أطلقت خدمة Pharmacy، وهي خدمة توصيل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، فضلا عن أنها استحوذت في يوليو العام الجاري على شركة الرعاية الصحية One Medical مقابل 3.9 مليار دولار.

المصدر: 4pda