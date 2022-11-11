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العراق.. فوضى رقمية تجتاح "تويتر" بعد فتح التوثيق مقابل الدفع

العالم الرقمي و Social media

العراق.. فوضى رقمية تجتاح
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أكد مركز الإعلام الرقمي "DMC" في العراق، حدوث فوضى رقمية في منصة "تويتر" بعد أن قرر مالك الشركة الجديد، إيلون ماسك، المثير للجدل، توثيق الحسابات لقاء مبلغ مالي معين.

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وأشار المركز إلى أن خدمة التوثيق مع مميزات تعديل التغريدة، تحت مسمى "Twitter Blue"، تتم دون مراجعة بشرية، مما سمح بتوثيق عشرات الحسابات المزيفة لشخصيات سياسية وإعلامية فضلا عن شركات كبرى، بدأ "تويتر" بتعليق بعضها من أجل إيقاف هذه الفوضى.

وأضاف المركز أن هذه الميزة ستسمح أيضا للحسابات التي تثير الكراهية والإرهابية بتوثيق حساباتها وتمنحها مميزات جديدة، مؤكدا على أن نجاح إيلون ماسك في شركاته الكبرى "تسلا" و"سبيس اكس" وغيرها، لايعني أنه سينجح أيضا في إدارة "تويتر"، خصوصا مع وجود فارق كبير بين هذه الشركات.

ونصح المركز منصة "تويتر" أن ترفع ميزة التوثيق مقابل دفع الأموال، وتبقي على السمات الأخرى التي تتضمن تعديل التغريدة وقلة وصول الإعلانات، أو أن يتم فرض شروط تثبت هوية من يطلب الاشتراك في هذه الخدمة.

المصدر: RT

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