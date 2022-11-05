رسميا.. علامة التحقق الزرقاء في "تويتر" بـ8 دولارات شهريا

أطلق تطبيق "تويتر" اشتراكا مقابل 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، في إطار إصلاح نظام التحقق الخاص بالمنصة.

وفي تحديث لنظام آي أو إس بأجهزة آبل، أعلن تويتر أن المستخدمين الذين "يشتركون الآن" يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم ، "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين".

ويمثل هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في تويتر، الذي بدأ عام 2009 لمنع انتحال هويات اصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

وكان تويتر قبل هذا التطوير يمتلك نحو 423000 حساب تم التحقق منها، العديد منها لصحفيين من جميع أنحاء العالم تحققت منهم الشركة بغض النظر عن عدد متابعيهم.

وأثار خبراء مخاوف بشأن تغيير نظام التحقق الخاص بالتطبيق، وإن لم يكن مثاليا فقد ساعد مستخدمي تويتر البالغ عددهم 238 مليون مستخدم يوميا على تحديد ما إذا كانت الحسابات التي حصلوا على معلومات منها أصلية أم لا.

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تسريح العاملين بالشركة لخفض التكاليف.

وتم بالفعل تسريح نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف، بحسب ما ذكر يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة في الشركة، عبر التطبيق.

المصدر: أ ب