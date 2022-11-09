"آبل" تقرر تقليص إنتاج هواتف "أيفون – 14"

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة "آبل" الأمريكية قررت تقليص إنتاج هواتف iPhone 14 الرائدة وتجميع عدد أصغر بـ3 ملايين هاتف مما توقعت سابقا.

وتوقعت "آبل" في وقت سابق إنتاج 90 مليون هاتف ذكي. وانخفض هذا المؤشر الآن إلى 87 هاتف. ويعود سبب ذلك إلى انخفاض الطلب على إصداري iPhone 14 و 14 Plus بصفتهما بديليْن أرخص من إصدار Pro.

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ويعود سبب تلاشي خطة الإنتاج كذلك إلى مشاكل تواجهها عملية توريد الهواتف الذكية من المعامل الصينية، وعلى سبيل المثال معامل (تشان جو) حيث تنتج حصة الأسد من الهواتف الذكية التابعة لـ"آبل".

وقد انخفضت واردات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بسبب الحجر الصحي في الصين.

وحسب المعلومات الواردة من "بلومبرغ" فإن أسهم شركة "آبل" نزلت بعد انطلاق التداول في نيويورك بنسبة 1.5 % إلى 163.3 دولار مقابل دولار واحد.

المصدر:غازيتا.رو