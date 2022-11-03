"مجموعة المجموعات".. ميزة من "واتس آب" تتيح إجراء العديد من الدردشات الجماعية

أطلق "واتس آب" أداة جديدة تسمى المجتمعات ستتيح للمستخدمين إجراء العديد من الدردشات الجماعية حول موضوع واحد، ومشاركة التحديثات.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لـ "واتس آب": "اليوم نطلق المجتمعات على "واتس آب". إنها تجعل المجموعات أفضل من خلال تمكين المجموعات الفرعية، وسلاسل المحادثات المتعددة، وقنوات الإعلان، والمزيد".

وأعلن عن ميزة المجتمعات لأول مرة في أبريل، ولكن يتم طرحها الآن على مستوى العالم.

وستظهر علامة تبويب مجتمعات جديدة في الجزء العلوي من الدردشات على "أندرويد"، وفي الجزء السفلي لمن يستخدمون إصدار iOS.

وبعد النقر على علامة التبويب هذه، يمكنك بدء "مجتمع" جديد من البداية، أو إضافة مجموعات أخرى.

وفي منشور مدونة للإعلان عن الأداة الجديدة، أوضح "واتس آب": "بمجرد أن تكون في مجتمع، يمكنك التبديل بسهولة بين المجموعات المتاحة للحصول على المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها، ويمكن للمسؤولين إرسال تحديثات مهمة إلى الجميع في تواصل اجتماعي".

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ويأمل "واتس آب" أن توفر الأداة للمستخدمين طريقة للتواصل مع مجموعات متعددة "بمستوى من الخصوصية والأمان غير موجود في أي مكان آخر".

وأضاف أن "البدائل المتاحة اليوم تتطلب الثقة في التطبيقات أو شركات البرمجيات بنسخة من رسائلها - ونعتقد أنها تستحق مستوى أعلى من الأمان الذي يوفره التشفير التام بين الأطراف".

ويضيف "واتس آب" أيضا العديد من الميزات الجديدة الأخرى.

وبدلا من إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الجميع في دردشة جماعية، سيتمكن المستخدمون الآن من إنشاء استطلاعات للرأي داخل الدردشة، باعتبارها "طريقة ممتعة وفعالة لاتخاذ القرارات في المجموعة".

وسيتم توسيع مكالمات الفيديو لتصل إلى 32 شخصا، بينما يمكن للمجموعات الآن أن تضم ما يصل إلى 1024 مستخدما.

وسيكون لدى مديري المجموعة القدرة على إزالة "الرسائل الخاطئة أو الإشكالية" من محادثات الجميع.

المصدر: ديلي ميل