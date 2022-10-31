Xiaomi تطلق أحدث هواتفها بمواصفات ممتازة

كشفت Xiaomi عن هاتفها الأحدث الذي حصل مواصفات منافسة وأداء ممتاز.

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro بهيك مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.9/76/7.9) ملم، وزنه 187 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سكوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج MediaTek Dimensity 1080، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغبايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit