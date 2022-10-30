روسيا تطور منظومة لمواجهة هجمات DDoS الإلكترونية

أعلنت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير منظومة وطنية لمواجهة هجمات DDoS الإلكترونية.

وحول الموضوع قال مركز مراقبة وإدارة شبكة الاتصالات العامة التابعة للهيئة، سيرغي خوتورتسيف: "قبل نهاية 2024 من المفترض أن تفعّل في روسيا منظومة وطنية لمواجهة هجمات DDoS الإلكترونية التي تعتبر طريقة شائعة لتعطيل مواقع الويب".

وأضاف "من المفترض أن يتم تنفيذ صد هجمات DDoS على أساس أنظمة التحكم في حركة المرور والحظر الموجودة لدى جميع الشركات المشغلة للاتصالات والتي تشرف هيئتنا على عملها، وستقوم هذه المنظومة أيضا بحظر المعلومات التي يمنع تداولها في أرجاء الاتحاد الروسي أيضا".

وأكد خوتورتسيف "أن من الضروري ضمان مراقبة أعمق لانعكاسات هجمات إلكترونية محددة ومعقدة"، وأن مركز المراقبة والتحكم في شبكة الاتصالات العامة في روسيا يخطط، بالتوازي مع مشروع تطوير منظومة وطنية لمواجهة هجمات DDoS، لإنشاء نظام لمراقبة جودة خدمات الاتصالات المقدمة.

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وغالبا ما يشار إلى الهجمات الموزعة على الشبكات الإلكترونية باسم هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وتعتمد هذه الهجمات على إرسال طلبات متعددة إلى مورد الويب الذي تمت مهاجمته، بهدف تجاوز قدرة موقع الويب على معالجة الطلبات المتعددة.. وبالتالي منعه من العمل بشكل صحيح.

المصدر: فيستي