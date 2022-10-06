الكشف عن مواصفات هاتف موتورولا المنتظر

كشفت موترولا عن مواصفات هاتفها الجديد Moto E32 الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة في الأسواق العالمية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الجهاز بسعر منافس جدا يجعله من بين أكثر هواتف أندرويد مبيعا لهذا العام.

المصدر: ixbit