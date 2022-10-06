روسيا تفرض غرامات مالية جديدة على Amazon

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة Amazon معرضة لدفع غرامات مالية جديدة في روسيا لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية اتهمت Amazon بأنها خالفت القوانين الروسية المتعلقة بالنشر على الشبكة العنكبوتية، لذا فإن الشركة قد تتعرض لغرامة مالية من روسيا قد تصل إلى 12 مليون روبل.

وأشار موقع "إنترفاكس" الروسي إلى أن محكمة الصلح في موسكو ستنظر بالشكوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة الروسية، وأن Amazon فشلت في إزالة المحتوى المحظور في الاتحاد الروسي، والذي يتعلق بمواد على الإنترنت "ترتبط بمواضيع الإنتحار والمخدرات".

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Amazon المالكة لمنصة Twitch لخدمات الفيديو كانت قد تعرضت في أغسطس الفائت لغرامة بقيمة 3 ملايين روبل في روسيا، وذلك لرفضها إزالة المواد المزيفة التي تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومؤخرا فرضت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو على منصة Twitch أيضا غرامة بقيمة 4 ملايين روبل.

المصدر: فيستي