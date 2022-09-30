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INFINIX تتحدى سامسونغ بواحد من أفضل هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

INFINIX تتحدى سامسونغ بواحد من أفضل هواتف أندرويد
youtube/DimaViper
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كشفت INFINIX عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونغ المطروحة حاليا.

ويتميز بأنه أول هاتف أندرويد يحصل على معالج MediaTek Helio G99 المتطور، فضلا عن حصوله على معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي (8+5) غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

INFINIX تتحدى سامسونغ بواحد من أفضل هواتف أندرويد
youtube/DimaViper

وحصل NOTE 12 PRO الجديد على هيكل بأبعاد (164.4/76.5/7.8) ملم، وزنه 192 غ، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.

INFINIX تتحدى سامسونغ بواحد من أفضل هواتف أندرويد
youtube/DimaViper
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وجهّز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 108 ميغابيكسل، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته INFINIX بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit

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