سامسونغ تطور تقنية غير مسبوقة في عالم كاميرات الهواتف!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤوون التقنية أن سامسونغ تعمل على تطوير تقنيات جديدة قد تحدث نقلة نوعية في عالم كاميرات الهواتف.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ سجّلت العام الماضي براءة اختراع جديدة، وقدمتها لهيئة حقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية، وأن بعض تفاصيل هذه البراءة قد ظهرت لدى عدد من مواقع الإنترنت مؤخرا".

وتهدف سامسونغ من خلال اختراعها الجديد لتطوير منظومة مؤلفة من كاميرتين ستكونان مدمجتين تحت الشاشة في الهواتف الذكية، والهدف منهما هو الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، لتأمين حماية أكبر لبيانات الهاتف خلال عملية قفل أو فك قفل الشاشة عبر "بصمة الوجه".

وتشير بعض التسريبات إلى "أن نظام الكاميرتين الأماميتين الجديد سيستعمل مع الهواتف القابلة للطي بحيث تكون كل كاميرا على جهة من جهات الشاشة المرنة، أو ستستعمل هذه المنظومة مع الهواتف الذكية العادية بحيث تكون إحدى الكاميراتين أعلى الشاشة والثانية مثبتة تحت قسمها السفلي، وبذلك ستكون الكاميراتان قادرتين على التقاط تفاصيل أكبر لوجه المستخدم وتشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق له".

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كما أشارت بعض التفاصيل التي نشرت حول براءة الاختراع الجديدة "أن الكاميرات في المنظومة الجديدة ستكون أكبر قدرة من كاميرات الهواتف الحالية في التعرّف على بؤبؤ عين المستخدم، كون حجم حلقة البؤبؤ يختلف باختلاف الإضاءة مكان استعمال الهاتف، وبالتالي فإن منظومة فك قفل الشاشة بالاعتماد على بصمة الوجه ستكون أسرع أداء مما هي عليه الآن في بعض الهواتف".

المصدر: ixbit