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عطل يصيب "تويتر" في العديد من دول العالم

العالم الرقمي و Social media

عطل يصيب
Legion-Media
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أعلنت خدمة Downdetector المتخصصة بمراقبة عمل التطبيقات على الإنترنت أن عطلا أصاب خدمات "تويتر" اليوم في عدد من بلدان العالم.

وتبعا للتقارير التي أصدرتها الخدمة فإن الشكاوى حول عمل "تويتر" بدأ ترد من مستخدمي الإنترنت صباح اليوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة 00:30 صباحا بتوقيت موسكو.

وظهر أكبر عدد من الشكاوى في عمل التطبيق لدى المستخدمين من بولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، إذ اشتكى المستخدمون من مشكلات في عمل موقع "تويتر"على الشبكة العنكبوتية.

عطل يصيب
downdetector.com
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كما تم الإبلاغ عن مشكلات في عمل تطبيق "تويتر" من قبل بعض المستخدمين في النمسا وبلجيكا وهولندا والسويد.

وكان مستخدمو "تويتر" قد اشتكوا آخر مرة من مشكلات ضخمة في عمل التطبيق في 17 فبراير الماضي، إذ تأثر بتلك المشكلات المستخدمون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى.

المصدر: إزفيستيا

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